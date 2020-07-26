打拋豬66元、滿500送100！NARA Thai插旗宏匯廣場

來自泰國的「NARA Thai Cuisine」，將於7月31日於新莊宏匯廣場開設新北首間、在台第6間的門市。店內除了供應多款泰式經典料理外，還推出宏匯廣場店限定的「酸辣海鮮蛋」、「牛肉粗炒」等兩款料理。為慶祝開幕，還會有打拋豬66元、滿500送100等優惠方案。

以泰國料理為主軸的NARA Thai Cuisine，在泰國當地，已經連續於2019、2020年接連榮獲米其林推薦肯定，也連續12年獲得Thailand Tatler雜誌讀者票選為最佳泰國料理餐廳。2013年起，NARA Thai Cuisine開始陸續於新加坡、香港、越南等地開設海外分店，並於2017年首度登台，目前在台北、新竹、台中均有分店。

即將開幕的NARA Thai Cuisine新莊宏匯店，乃是新北首間門市，座位設有160席，乃是最大的門市。店內延續品牌個性，打造有「發呆亭」的空間，帶來置身熱帶島嶼般的渡假氣息。主廚也針對新莊宏匯店，限定推出「酸辣海鮮蛋」以及「牛肉粗炒」等兩款餐點，另外也吃得到全台獨家的酥炸桑葉，或是胡椒魚、黃咖哩軟殼蟹、椰奶雞湯等餐點。