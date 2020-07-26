快訊

【基隆輕軌路1】讓路輕軌！台鐵火車確定不進基隆站 基隆人炸鍋了

陸外交部發言人：美強入休士頓總領館 無異於入室盜竊

打拋豬66元、滿500送100！NARA Thai插旗宏匯廣場

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
NARA Thai Cuisine新莊宏匯店推出打拋豬66元的加購優惠。圖／金田餐飲提供
NARA Thai Cuisine新莊宏匯店推出打拋豬66元的加購優惠。圖／金田餐飲提供

來自泰國的「NARA Thai Cuisine」，將於7月31日於新莊宏匯廣場開設新北首間、在台第6間的門市。店內除了供應多款泰式經典料理外，還推出宏匯廣場店限定的「酸辣海鮮蛋」、「牛肉粗炒」等兩款料理。為慶祝開幕，還會有打拋豬66元、滿500送100等優惠方案。

以泰國料理為主軸的NARA Thai Cuisine，在泰國當地，已經連續於2019、2020年接連榮獲米其林推薦肯定，也連續12年獲得Thailand Tatler雜誌讀者票選為最佳泰國料理餐廳。2013年起，NARA Thai Cuisine開始陸續於新加坡、香港、越南等地開設海外分店，並於2017年首度登台，目前在台北、新竹、台中均有分店。

即將開幕的NARA Thai Cuisine新莊宏匯店，乃是新北首間門市，座位設有160席，乃是最大的門市。店內延續品牌個性，打造有「發呆亭」的空間，帶來置身熱帶島嶼般的渡假氣息。主廚也針對新莊宏匯店，限定推出「酸辣海鮮蛋」以及「牛肉粗炒」等兩款餐點，另外也吃得到全台獨家的酥炸桑葉，或是胡椒魚、黃咖哩軟殼蟹、椰奶雞湯等餐點。

為慶祝新店開幕，店內推出為期一個月的優惠活動，「打拋豬」原價280元，加購價66元；期間內來電消費滿500元，再送100元抵用券。

新莊宏匯店限定推出「酸辣海鮮蛋」以及「牛肉粗炒」等兩款料理。圖／金田餐飲提供
新莊宏匯店限定推出「酸辣海鮮蛋」以及「牛肉粗炒」等兩款料理。圖／金田餐飲提供

泰國 海鮮

延伸閱讀

宏匯廣場 29日亮相

宏匯廣場未開幕先玩一波 假日快閃遛小孩有地方去

「藏壽司」首度進軍宜蘭、新莊　限量「拉拉熊」再展懶萌魅力

沒有乘客也要飛？韓亞航空飛空機也要保機師

相關新聞

CHAUMET珠寶演繹建築萬象 八月登台

今年歡慶品牌創立240週年的法國皇家御用珠寶品牌尚美巴黎（CHAUMET），透過雲端珠寶展的形式發全新的頂級珠寶「築藝萬...

打拋豬66元、滿500送100！NARA Thai插旗宏匯廣場

來自泰國的「NARA Thai Cuisine」，將於7月31日於新莊宏匯廣場開設新北首間、在台第6間的門市。店內除了供...

午夜藍霧面包裝太有氣質！香奈兒BOY彩妝系列新品上市

香奈兒在2018年推出男士專屬BOY彩妝系列，主打簡約經典的風格，為男性打造基本妝容需求常使用的飾底乳、護唇膏與眉筆三大單品。今年全新產品正式曝光，除了有遮瑕膏、眼彩筆與指甲油之外，還特別搭配一款全效保濕乳，讓整體妝感更為自然俐落，更能凸顯男性本色魅力。

北美館出現防疫度假村? 「新！王冠度假村」邀你入住

疫情稍歇，出遊民眾塞爆觀光景點。如果，有一間兼具「防疫」和「渡假村」功能的「防疫渡假村」出現，你願意入住嗎?北美館8月即將推出的新展覽「藍天之下：我們時代的精神狀況」，便在館內打造一座「新！王冠度假村( Corona Villa ) 」，即起預約入住。

私密除毛不求人！Panasonic在台首度引進男性美容系列

可說是在台灣帶起美容家電風潮的Panasonic Beauty，不僅連續9年銷售持續成長，吹風機商品更是廣受台灣女性喜愛，市佔率超過30%，等於每3個人就有1人擁有Panasonic吹風機。

佳士得紐約珠寶拍賣…出身台灣華人設計師胡茵菲再登封 白鑽彩鑽爭輝

國際拍賣行龍頭之一佳士得（Christie’s）將於7月29日於紐約舉辦瑰麗珠寶拍賣（Magnificent Jewel...

BLACKPINK Lisa自爆與木村光希成一家人？百萬珠寶透密

韓國女子天團BLACKPINK紅透全球，不但日前超越Ariana Grande成為全球Youtube頻道最多訂閱的女性藝...

宏匯廣場未開幕先玩一波 假日快閃遛小孩有地方去

即將在7月31日試營運的宏匯廣場，這兩天周末假日搶先與新莊人見面。集合行動餐車美食、歡樂的馬戲團雜耍、街頭藝人演奏，以及...

進擊奧運 周裕穎進場服窗花變西裝 方國強主攻環保紗

受到新冠肺炎疫情影響，東京奧運順延一年預計在2021年的7月23日舉行，倒數1年之際，台灣設計師周裕穎（JUST IN ...

Qeelin品牌友人再添生力軍 星二代陳飛宇化身千禧大使

東方風格的珠寶品牌Qeelin，近日正式宣佈新一代男星陳飛宇為「千禧大使」，由於陳飛宇出生於西元2000年，和由設計師陳...

成為大人物！30歲後的女人 先從對4件事說「不」開始

現在是男女平等的時代，不管身為男性、女性，在職場、朋友中的地位，都能輕易展現自我個人特質，不受限於性別。

是你嗎？在全聯花394元就成為千萬富翁

全聯今（25）日宣布，本期統一發票共開出一張千萬特別獎與一張兩百萬特獎，其中特別獎開出的幸運門市為新店建國，消費者花費3...

熱門新聞

5時33分規模4.1台中地震 最大震度彰化4級

遊客狂「炸」 4離島又愛又怕

殺破狼周運勢／雙子桃花盛開跡象 天蠍、獅子偏財運旺

全台19縣市大雨特報 慎防強降雨雷擊強陣風

我國搶先全球復駛國際郵輪 海運界曝隱憂：宜思考永續

雪霸一床難求 單日攻客翻4倍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。