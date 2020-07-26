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CHAUMET珠寶演繹建築萬象 八月登台

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
CHAUMET Perspectives de Chaumet系列Lacis 18K白金項鍊鑲嵌21.93克拉梨形切割紅碧璽，價格未定。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Perspectives de Chaumet系列Lacis 18K白金項鍊鑲嵌21.93克拉梨形切割紅碧璽，價格未定。圖／CHAUMET提供

今年歡慶品牌創立240週年的法國皇家御用珠寶品牌尚美巴黎（CHAUMET），透過雲端珠寶展的形式發全新的頂級珠寶「築藝萬象」（Perspectives de Chaumet）系列，以當代藝術手法與品牌最具代表性的珠寶工藝，重新詮釋這個經典主題。系列共81件作品，共分為Skyline、Lux、Lacis、Ondulation、Mirage、Labyrinthe六大主題。預計將於八月中下旬抵台，為全球首場巡迴展覽。

建築與珠寶有幾個相似點，其中之一便是在設計上與光線的互動。CHAUMET也透過這系列作品將品牌經典的珠寶工藝推進到極致，包括刀鋒鑲嵌工藝（Fil couteau）、可轉換珠寶、彩色寶石的搭配、以及向傳奇珠寶設計師Pierre Sterlé致敬的金工。以SKYLINE主題為例，12件作品的靈感來自打破常規的解構主義建築，並以黃金為主要素材，向Pierre Sterlé及他所活躍的70年代致敬。其中鑲嵌16克拉梨形切割哥倫比亞祖母綠的項鍊為例，寶石採用訂製切割的方式，先由珠寶匠先決定寶石放置的位子，鑲嵌師準備好鑲嵌的方式，再由珠寶切割師傅切割。而項鍊的金屬部份更透過錘擊、鑽孔等金屬工藝，前者形成光芒四溢的視覺效果，後者形成鏤空，創造輕盈感。

Lacis 主題的珠寶，則展現品牌在刀鋒鑲嵌工藝（Fil couteau）的精湛技藝。Lacis的創作靈感來自阿拉伯式窗花與交錯的街道，同時也向品牌在美好年代時創作的經典羅昂項鍊致敬。羅昂項鍊本身的幾何結構就是透過刀鋒鑲嵌工藝用金屬線托起兩個小零件的方式，組成貼合身體的網，連接的金屬極薄幾乎消失，鑽石像是身上的刺青或漂浮在空中。Lacis系列作品更巧玩這個鑽石網紗和懸浮寶石的概念，延伸或縮短連接金屬的長度，形成彈性拉扯的視覺效果，有的彩色主石藏身鑽石網子之下若隱若現，視覺層次感豐富。

而CHUAMET對於寶石配色的講究，細看Lux主題的戒指可見一二：依著中央黑色蛋白石的遊彩，周圍環繞藍寶石或青綠色沙弗萊石，兩相交映、彼此加強。多件作品也都採用可轉換式的設計，例如Skyline系列戒指，就可拆為兩枚較小的戒指分別配戴。

CHAUMET Perspectives de Chaumet系列Skyline 18K黃金項鍊，鑲嵌16.06克拉梨形切割克拉哥倫比亞祖母綠，價格未定。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Perspectives de Chaumet系列Skyline 18K黃金項鍊，鑲嵌16.06克拉梨形切割克拉哥倫比亞祖母綠，價格未定。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Perspectives De Chaumet系列Lacis 18K白金戒指鑲嵌紅碧璽 ，價格未定。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Perspectives De Chaumet系列Lacis 18K白金戒指鑲嵌紅碧璽 ，價格未定。圖／CHAUMET提供
CHAUMET於巴黎發表Perspectives de Chaumet系列頂級珠寶，並將於8月底台展出。圖／CHAUMET提供
CHAUMET於巴黎發表Perspectives de Chaumet系列頂級珠寶，並將於8月底台展出。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Perspectives de Chaumet系列Lux 18K白金戒指鑲嵌8.70克拉黑蛋白石、藍寶石、沙弗萊石，價格未定。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Perspectives de Chaumet系列Lux 18K白金戒指鑲嵌8.70克拉黑蛋白石、藍寶石、沙弗萊石，價格未定。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Perspectives de Chaumet系列Labyrinthe玫瑰金胸針，鑲嵌白色南洋珍珠、鑽石、珍珠母貝，價格未定。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Perspectives de Chaumet系列Labyrinthe玫瑰金胸針，鑲嵌白色南洋珍珠、鑽石、珍珠母貝，價格未定。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Perspectives de Chaumet系列Skyline可轉換式18K黃金戒指鑲嵌鑽石，價格未定。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Perspectives de Chaumet系列Skyline可轉換式18K黃金戒指鑲嵌鑽石，價格未定。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Perspectives de Chaumet系列Lacis 18K白金冠冕鑲嵌2.21克拉D VVS2梨形切割鑽石與5.02克拉D VVS1橢圓型切割鑽石，價格未定。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Perspectives de Chaumet系列Lacis 18K白金冠冕鑲嵌2.21克拉D VVS2梨形切割鑽石與5.02克拉D VVS1橢圓型切割鑽石，價格未定。圖／CHAUMET提供

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