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午夜藍霧面包裝太有氣質！香奈兒BOY彩妝系列新品上市

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
香奈兒推出新款BOY彩妝系列商品。圖／香奈兒提供
香奈兒推出新款BOY彩妝系列商品。圖／香奈兒提供

香奈兒在2018年推出男士專屬BOY彩妝系列，主打簡約經典的風格，為男性打造基本妝容需求常使用的飾底乳、護唇膏與眉筆三大單品。今年全新產品正式曝光，除了有遮瑕膏、眼彩筆與指甲油之外，還特別搭配一款全效保濕乳，讓整體妝感更為自然俐落，更能凸顯男性本色魅力。

這次推出的新商品同樣延續午夜藍的包裝特色，帶霧面感的瓶身也展現出濃濃的都會時尚質感。打底方面，「香奈兒BOY全效保濕乳」主要希望能呈現自在裸肌，融入玻尿酸衍生物與甘草精華、綠咖啡PFA精萃增添防護與保濕度。凝霜配方好吸收且清爽不黏膩，可單獨使用、作為鬍後產品，或在飾底乳前作為保養用途。如果直接用在鬍鬚部位順著毛流方向塗抹，也不會結屑沾黏，還帶著植萃清香。

而「香奈兒BOY遮瑕膏」有#20明亮、#30自然、#40健康3款色號，搭配精選油質與大量揉合礦物質的色素粒子，好塗抹並能輕鬆遮蓋黑眼圈與臉部小瑕疵，霧面質地不厚重又帶裸妝效果。

至於上色部分則有「香奈兒BOY眼彩筆」和「香奈兒BOY指甲油」，眼彩筆主打霧面飽滿色澤，配方細緻親膚，可以於睫毛根部畫上眼線勾勒眼神，或在內眼角描繪眼線凸顯深邃感，共有#614咖啡、#616深藍和#618黑3款色選。指甲油則是推出#402透明和#404黑兩款，百搭不搶戲又能在細節處彰顯好品味，扁平的圓弧刷頭方便貼合甲部，上色更容易。晶透霧面配方融合具強韌功效的維他命原B5，超快乾的特性也很方便。

全新香奈兒BOY彩妝系列將在7月31日於台北101購物中心、京站時尚廣場、板橋大遠百、遠東SOGO忠孝館、高雄漢神巨蛋、台中中友百貨、台中新光三越、新竹巨城、台南西門新光三越、南西新光三越和統一時代百貨台北店限定櫃點正式上市。

香奈兒推出新款BOY彩妝系列商品。圖／香奈兒提供
香奈兒推出新款BOY彩妝系列商品。圖／香奈兒提供
香奈兒BOY全效保濕乳，3,300元。圖／香奈兒提供
香奈兒BOY全效保濕乳，3,300元。圖／香奈兒提供
香奈兒推出新款BOY彩妝系列商品。圖／香奈兒提供
香奈兒推出新款BOY彩妝系列商品。圖／香奈兒提供
香奈兒BOY眼彩筆主打霧面飽滿色澤，配方細緻親膚，可以於睫毛根部畫上眼線勾勒眼神，或在內眼角描繪眼線凸顯深邃感。圖／香奈兒提供
香奈兒BOY眼彩筆主打霧面飽滿色澤，配方細緻親膚，可以於睫毛根部畫上眼線勾勒眼神，或在內眼角描繪眼線凸顯深邃感。圖／香奈兒提供
香奈兒BOY遮瑕膏有#20明亮、#30自然、#40健康3款色號。圖／香奈兒提供
香奈兒BOY遮瑕膏有#20明亮、#30自然、#40健康3款色號。圖／香奈兒提供
香奈兒推出新款BOY彩妝系列商品。圖／香奈兒提供
香奈兒推出新款BOY彩妝系列商品。圖／香奈兒提供
香奈兒推出新款BOY彩妝系列商品。圖／香奈兒提供
香奈兒推出新款BOY彩妝系列商品。圖／香奈兒提供
香奈兒推出新款BOY彩妝系列商品。圖／香奈兒提供
香奈兒推出新款BOY彩妝系列商品。圖／香奈兒提供
香奈兒推出新款BOY彩妝系列商品。圖／香奈兒提供
香奈兒推出新款BOY彩妝系列商品。圖／香奈兒提供
香奈兒BOY指甲油#404黑，880元。圖／香奈兒提供
香奈兒BOY指甲油#404黑，880元。圖／香奈兒提供
香奈兒BOY彩妝系列新商品同樣延續午夜藍的包裝特色，帶霧面感的瓶身也展現出濃濃的都會時尚質感。圖／香奈兒提供
香奈兒BOY彩妝系列新商品同樣延續午夜藍的包裝特色，帶霧面感的瓶身也展現出濃濃的都會時尚質感。圖／香奈兒提供
香奈兒BOY遮瑕膏#20明亮，1,400元。圖／香奈兒提供
香奈兒BOY遮瑕膏#20明亮，1,400元。圖／香奈兒提供
香奈兒BOY指甲油推出#402透明和#404黑兩款，百搭不搶戲又能在細節處彰顯好品味。圖／香奈兒提供
香奈兒BOY指甲油推出#402透明和#404黑兩款，百搭不搶戲又能在細節處彰顯好品味。圖／香奈兒提供
香奈兒BOY彩妝系列新商品同樣延續午夜藍的包裝特色，帶霧面感的瓶身也展現出濃濃的都會時尚質感。
香奈兒BOY彩妝系列新商品同樣延續午夜藍的包裝特色，帶霧面感的瓶身也展現出濃濃的都會時尚質感。
香奈兒BOY指甲油#402透明，880元。圖／香奈兒提供
香奈兒BOY指甲油#402透明，880元。圖／香奈兒提供

香奈兒 男性 護唇

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