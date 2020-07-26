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私密除毛不求人！Panasonic在台首度引進男性美容系列

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
Panasonic正式在台導入男性美容商品全系列，可從頭修到腳，一次滿足男性美容需求。記者黃筱晴／攝影
Panasonic正式在台導入男性美容商品全系列，可從頭修到腳，一次滿足男性美容需求。記者黃筱晴／攝影

可說是在台灣帶起美容家電風潮的Panasonic Beauty，不僅連續9年銷售持續成長，吹風機商品更是廣受台灣女性喜愛，市佔率超過30%，等於每3個人就有1人擁有Panasonic吹風機。

近年觀察到台灣男性美容意識大幅提升32%，追求衛生整潔、美觀時尚的男性修容美體風潮也成為主流，為開創台灣男性美容市場，Panasonic宣布正式在台導入Panasonic Beauty男性美容商品系列，首發與日本同步開賣包括男仕美體器ER-GK71、髮型造型器ER-GC52、多功能修容器ER-GN51，全系列皆擁有IPX7高效防水功能，不僅可在洗澡時同步修整體毛，全機免拆卸即可水洗的功能也相當便於清潔，從頭到腳一次滿足男性美容需求。

日韓男性注重時尚、整理身體毛髮的風潮已經吹向台灣，Panasonic主打全新男仕美體器ER-GK71，圓弧刀刃設計能溫和理毛不傷敏感肌膚，搭載獨特V型刀頭設計，更貼合身體曲線，易於清理全身肌膚敏感部位，包括胸部、腋下、臀部、腿部，連私密處的線條也能輕鬆處理，搭配可自由調整刀頭長度設計，滿足各種部位除毛需求。

現代男性熱愛透過變髮展現自我風格，全新髮型造型器ER-GC52，小巧機身方便各種方向角度的髮型整理，具備19段長度調整控制旋鈕，可依需求自由調整，搭配2種刀頭長度配件，更容易操作不怕失敗，功能簡單全家皆可使用。另外，許多男性經常忽略的鼻毛小細節也不能放過，多功能修容器ER-GN51適合重視臉部修容的使用者，雙刀刃設計能有效修剃各種細小毛髮，如眉毛、鼻毛、耳毛、小鬍鬚、臉部汗毛等，內建強力氣旋的毛屑吸引功能，修剃同時可吸住毛屑不掉落，清潔衛生更方便。

Panasonic宣布首度在台導入男性美容商品系列，主打商品男仕美體器ER-GK71，可輕鬆修整全身毛髮，私密處也不放過。記者黃筱晴／攝影
Panasonic宣布首度在台導入男性美容商品系列，主打商品男仕美體器ER-GK71，可輕鬆修整全身毛髮，私密處也不放過。記者黃筱晴／攝影
Panasonic Beauty男性美容商品全系列皆擁有IPX7高效防水功能，可在洗澡時可同步修整體毛，全機水洗也相當便於清潔。記者黃筱晴／攝影
Panasonic Beauty男性美容商品全系列皆擁有IPX7高效防水功能，可在洗澡時可同步修整體毛，全機水洗也相當便於清潔。記者黃筱晴／攝影
除了頂級五枚刃電鬍刀新品，Panasonic Beauty全新在台引進美體器、髮型造型器、多功能修容器，一次滿足男性美容需求。記者黃筱晴／攝影
除了頂級五枚刃電鬍刀新品，Panasonic Beauty全新在台引進美體器、髮型造型器、多功能修容器，一次滿足男性美容需求。記者黃筱晴／攝影

男性 日本 髮型 吹風機 Panasonic

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