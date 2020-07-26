私密除毛不求人！Panasonic在台首度引進男性美容系列

可說是在台灣帶起美容家電風潮的Panasonic Beauty，不僅連續9年銷售持續成長，吹風機商品更是廣受台灣女性喜愛，市佔率超過30%，等於每3個人就有1人擁有Panasonic吹風機。

近年觀察到台灣男性美容意識大幅提升32%，追求衛生整潔、美觀時尚的男性修容美體風潮也成為主流，為開創台灣男性美容市場，Panasonic宣布正式在台導入Panasonic Beauty男性美容商品系列，首發與日本同步開賣包括男仕美體器ER-GK71、髮型造型器ER-GC52、多功能修容器ER-GN51，全系列皆擁有IPX7高效防水功能，不僅可在洗澡時同步修整體毛，全機免拆卸即可水洗的功能也相當便於清潔，從頭到腳一次滿足男性美容需求。

日韓男性注重時尚、整理身體毛髮的風潮已經吹向台灣，Panasonic主打全新男仕美體器ER-GK71，圓弧刀刃設計能溫和理毛不傷敏感肌膚，搭載獨特V型刀頭設計，更貼合身體曲線，易於清理全身肌膚敏感部位，包括胸部、腋下、臀部、腿部，連私密處的線條也能輕鬆處理，搭配可自由調整刀頭長度設計，滿足各種部位除毛需求。