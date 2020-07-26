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佳士得紐約珠寶拍賣…出身台灣華人設計師胡茵菲再登封 白鑽彩鑽爭輝

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
珠寶設計師胡茵菲。
珠寶設計師胡茵菲。

國際拍賣行龍頭之一佳士得（Christie’s）將於7月29日於紐約舉辦瑰麗珠寶拍賣（Magnificent Jewels），由一枚吊墜115.83克拉F色VVS1的梨形白鑽項鍊領銜，而出身台灣的華人設計師胡茵菲（ANNA HU）則以熔冶東西文化的碧雲峰翡翠套鍊（Sky Tower Jadeite Necklace）登上此次拍賣目錄的封面，再次成為史上第一位作品登上封面的當代亞洲珠寶藝術家。

碧雲峰翡翠套鍊設計靈感源自普立茲克獎得主、法國建築大師尚努維爾（Jean Nouvel）所設計的當代藝術玻璃塔（MoMA Expansion Tower），這棟與紐約現代藝術博物館（Museum of Modern Art，簡稱MoMA）合而為一的建築，被譽為「曼哈頓天際線近年來從建築上來說最重要的生力軍」，也是ANNA HU預計即將於紐約開幕的全球總部所在地。

胡茵菲以鈦金屬勾勒組成玻璃帷幕的三角形線條幾何圖形，既似柔美的緞帶又展現建築的力量，鈦金屬片背面更鏤雕象徵福瑞喜樂與平安健康的吉祥如意祥雲圖騰。中心的翡翠鍊墜部分亦可拆卸作為胸針單獨配戴，彷彿中國古代皇室軍隊盾牌的造型，向東方文化致敬。

除了胡茵菲的年度大作與逾百克拉的璀璨白鑽，此次拍賣焦點還包括一枚鑲嵌7.16克拉IF等級的濃彩藍鑽鑽戒、一枚33.65克拉VS2淨度的濃彩黃鑽鑽戒。而許多重要藏家的整套典藏也將上拍，呈現許多包括寶格麗、卡地亞、海瑞溫斯頓等知名品牌的經典設計。

佳士得紐約瑰麗珠寶拍賣，領銜的鑽石項鍊，吊墜為一115.83克拉F色VVS1淨度的梨形切割白鑽，估價500萬美元起。圖／佳士得提供
佳士得紐約瑰麗珠寶拍賣，領銜的鑽石項鍊，吊墜為一115.83克拉F色VVS1淨度的梨形切割白鑽，估價500萬美元起。圖／佳士得提供
ANNA HU碧雲峰翡翠套鍊背面細節。圖／ANNA HU提供
ANNA HU碧雲峰翡翠套鍊背面細節。圖／ANNA HU提供
佳士得紐約瑰麗珠寶拍賣即將於7月29日登場。圖／佳士得、ANNA HU提供提供
佳士得紐約瑰麗珠寶拍賣即將於7月29日登場。圖／佳士得、ANNA HU提供提供
佳士得紐約瑰麗珠寶拍賣，領銜的鑽石項鍊，吊墜為一115.83克拉F色VVS1淨度的梨形切割白鑽，估價500萬美元起。圖／佳士得提供
佳士得紐約瑰麗珠寶拍賣，領銜的鑽石項鍊，吊墜為一115.83克拉F色VVS1淨度的梨形切割白鑽，估價500萬美元起。圖／佳士得提供
佳士得紐約瑰麗珠寶拍賣，領銜的鑽石項鍊，吊墜為一115.83克拉F色VVS1淨度的梨形切割白鑽，估價500萬美元起。圖／佳士得提供
佳士得紐約瑰麗珠寶拍賣，領銜的鑽石項鍊，吊墜為一115.83克拉F色VVS1淨度的梨形切割白鑽，估價500萬美元起。圖／佳士得提供
佳士得紐約瑰麗珠寶拍賣即將於7月29日登場。圖／佳士得提供
佳士得紐約瑰麗珠寶拍賣即將於7月29日登場。圖／佳士得提供
佳士得紐約瑰麗珠寶拍賣推出一枚7.16克拉內部無瑕TYPE IIb濃彩藍鑽鑽戒，估價350萬美元起。圖／佳士得提供
佳士得紐約瑰麗珠寶拍賣推出一枚7.16克拉內部無瑕TYPE IIb濃彩藍鑽鑽戒，估價350萬美元起。圖／佳士得提供
佳士得紐約瑰麗珠寶拍賣封面拍品為ANNA HU的碧雲峰翡翠套鍊，估價100萬美元起。
佳士得紐約瑰麗珠寶拍賣封面拍品為ANNA HU的碧雲峰翡翠套鍊，估價100萬美元起。
ANNA HU碧雲峰翡翠套鍊可拆做胸針配戴。圖／ANNA HU提供
ANNA HU碧雲峰翡翠套鍊可拆做胸針配戴。圖／ANNA HU提供

建築 紐約

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