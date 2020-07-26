聽新聞
test
0:00 / 0:00
佳士得紐約珠寶拍賣…出身台灣華人設計師胡茵菲再登封 白鑽彩鑽爭輝
國際拍賣行龍頭之一佳士得（Christie’s）將於7月29日於紐約舉辦瑰麗珠寶拍賣（Magnificent Jewels），由一枚吊墜115.83克拉F色VVS1的梨形白鑽項鍊領銜，而出身台灣的華人設計師胡茵菲（ANNA HU）則以熔冶東西文化的碧雲峰翡翠套鍊（Sky Tower Jadeite Necklace）登上此次拍賣目錄的封面，再次成為史上第一位作品登上封面的當代亞洲珠寶藝術家。
碧雲峰翡翠套鍊設計靈感源自普立茲克獎得主、法國建築大師尚努維爾（Jean Nouvel）所設計的當代藝術玻璃塔（MoMA Expansion Tower），這棟與紐約現代藝術博物館（Museum of Modern Art，簡稱MoMA）合而為一的建築，被譽為「曼哈頓天際線近年來從建築上來說最重要的生力軍」，也是ANNA HU預計即將於紐約開幕的全球總部所在地。
胡茵菲以鈦金屬勾勒組成玻璃帷幕的三角形線條幾何圖形，既似柔美的緞帶又展現建築的力量，鈦金屬片背面更鏤雕象徵福瑞喜樂與平安健康的吉祥如意祥雲圖騰。中心的翡翠鍊墜部分亦可拆卸作為胸針單獨配戴，彷彿中國古代皇室軍隊盾牌的造型，向東方文化致敬。
除了胡茵菲的年度大作與逾百克拉的璀璨白鑽，此次拍賣焦點還包括一枚鑲嵌7.16克拉IF等級的濃彩藍鑽鑽戒、一枚33.65克拉VS2淨度的濃彩黃鑽鑽戒。而許多重要藏家的整套典藏也將上拍，呈現許多包括寶格麗、卡地亞、海瑞溫斯頓等知名品牌的經典設計。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言