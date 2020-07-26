BLACKPINK Lisa自爆與木村光希成一家人？百萬珠寶透密

韓國女子天團BLACKPINK紅透全球，不但日前超越Ariana Grande成為全球Youtube頻道最多訂閱的女性藝人，4位團員也都分別受到時尚品牌的青睞，紛紛為不同的精品代言：Jennie是號稱「人間香奈兒」的韓國香奈兒品牌大使，「門面擔當」Jisoo則是Dior的品牌好友，YSL日前發佈的Rose最新形象代言照美，而泰籍團員Lisa除了是CELINE的代言人，日前更在無預警的狀況下在IG發布自己配戴寶格麗B.zero1系列與Serpenti全系列珠寶的照片，雖然完全沒有po文，但標示hashtag #BvlgariFamily等於是間接透露自己加入寶格麗大家族，和舒淇、蔡依林、木村光希等前輩一起成為品牌的代言人。

在Lisa所發布的兩張IG照片中所配戴的珠寶總價都超過百萬。第一張照片中配戴全系列Serpenti珠寶與經典Tubogas腕表，是寶格麗以蛇為靈感的設計，自1940年代以來就是品牌最具代表性的作品。尤其別具意義的是，寶格麗第一款的Serpenti作品，正是Tubogas腕表。而Lisa也同時演繹了B.zero1系列珠寶，是寶格麗以羅馬競技場為靈感的經典創作，中性的設計風靡全球逾30年，Lisa更搶先混搭B.zero1 Rock系列，設計融入Tubogas骨董項鍊的鉚釘細節，充滿搖滾氣息。 BVLGARI B.zero1 Rock系列黃K金鑲鑽手環，45萬9,300元。圖／寶格麗提供 BVLGARI SERPENTI VIPER白K金鑽石耳環，15萬3,600元。圖／寶格麗提供 BVLGARI SERPENTI TUBOGAS精鋼單圈腕表，17萬7,800元。圖／寶格麗提供 BLACKPINK Lisa於IG發布配戴寶格麗B.zero1系列珠寶與物腕表的照片。圖／取自IG @lalalalisa_m BVLGARI B.zero1 Rock系列玫瑰金黑陶瓷四環戒指，74,800元。圖／寶格麗提供 BLACKPINK Lisa於IG發布配戴寶格麗Serpenti系列珠寶與腕表的照片。圖／取自IG @lalalalisa_m BVLGARI SERPENTI VIPER白K金全鑽戒指，23萬7,900元。圖／寶格麗提供 BVLGARI B.zero1 Rock系列玫瑰金黑陶瓷三環項鍊，95,300元。圖／寶格麗提供