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BLACKPINK Lisa自爆與木村光希成一家人？百萬珠寶透密
韓國女子天團BLACKPINK紅透全球，不但日前超越Ariana Grande成為全球Youtube頻道最多訂閱的女性藝人，4位團員也都分別受到時尚品牌的青睞，紛紛為不同的精品代言：Jennie是號稱「人間香奈兒」的韓國香奈兒品牌大使，「門面擔當」Jisoo則是Dior的品牌好友，YSL日前發佈的Rose最新形象代言照美，而泰籍團員Lisa除了是CELINE的代言人，日前更在無預警的狀況下在IG發布自己配戴寶格麗B.zero1系列與Serpenti全系列珠寶的照片，雖然完全沒有po文，但標示hashtag #BvlgariFamily等於是間接透露自己加入寶格麗大家族，和舒淇、蔡依林、木村光希等前輩一起成為品牌的代言人。
在Lisa所發布的兩張IG照片中所配戴的珠寶總價都超過百萬。第一張照片中配戴全系列Serpenti珠寶與經典Tubogas腕表，是寶格麗以蛇為靈感的設計，自1940年代以來就是品牌最具代表性的作品。尤其別具意義的是，寶格麗第一款的Serpenti作品，正是Tubogas腕表。而Lisa也同時演繹了B.zero1系列珠寶，是寶格麗以羅馬競技場為靈感的經典創作，中性的設計風靡全球逾30年，Lisa更搶先混搭B.zero1 Rock系列，設計融入Tubogas骨董項鍊的鉚釘細節，充滿搖滾氣息。
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