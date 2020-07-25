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宏匯廣場未開幕先玩一波 假日快閃遛小孩有地方去

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
宏匯廣場開幕前見面會，周六首日吸引許多民眾參與。圖／摘自宏匯廣場粉專
宏匯廣場開幕前見面會，周六首日吸引許多民眾參與。圖／摘自宏匯廣場粉專

即將在7月31日試營運的宏匯廣場，這兩天周末假日搶先與新莊人見面。集合行動餐車美食、歡樂的馬戲團雜耍、街頭藝人演奏，以及吸引小朋友目光的造型氣球秀。錯過今天，明天周日還有一場，於下午15:00至18:00在宏匯廣場願景公園登場。透過各式活動接力，要打造有如信義商圈香堤大道的假日熱鬧氣氛。

7月26日周日下午首先由最會帶動氣氛的「電音三太子」登場炒熱現場，接著由「瘋狂麥克斯」秀街舞。「動物狂想曲」以動物世界為發想，結合特技、舞蹈，透過擬人化肢體演出、搭配動物彩繪化妝，生動的演譯動物的異想世界。現場還有街頭藝人獻唱、街頭氣球互動秀與親子同樂，到傍晚還有行動餐車進駐，看表演也能解饞不怕肚子餓。

現場也有行動餐車進駐。圖／摘自宏匯廣場粉專
現場也有行動餐車進駐。圖／摘自宏匯廣場粉專
「電音三太子」登場炒熱氣氛。圖／宏匯廣場提供
「電音三太子」登場炒熱氣氛。圖／宏匯廣場提供
宏匯廣場將於7月31日試營運。圖／宏匯廣場提供
宏匯廣場將於7月31日試營運。圖／宏匯廣場提供

街頭藝人 三太子 親子

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