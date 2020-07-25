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進擊奧運 周裕穎進場服窗花變西裝 方國強主攻環保紗

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
周裕穎與光山行合作的手工漆器釦，正面為摘金奪銀的金、銀主色好兆頭，釦側以彩虹宣揚台灣多元包容。圖／JUST IN XX提供
周裕穎與光山行合作的手工漆器釦，正面為摘金奪銀的金、銀主色好兆頭，釦側以彩虹宣揚台灣多元包容。圖／JUST IN XX提供

受到新冠肺炎疫情影響，東京奧運順延一年預計在2021年的7月23日舉行，倒數1年之際，台灣設計師周裕穎（JUST IN XX）為中華隊選手打造進場服，以台灣的窗花、漆釦工藝作為設計亮點，方國強（Khieng ATELIER）創作的團隊比賽制服，則是以環保紗為主題，兩位設計師作品都緊扣環境永續的核心精神。

周裕穎操刀東京奧運中華隊進場服，以「越在地，越國際」的理念來設計，發表會當日包括鞍馬選手李智凱、空手道選手文姿云、帕奧桌球男將程銘志、柔道女將李凱琳等皆穿著進場服現身，周裕穎也將台灣生活美學的剪影、職人匠藝做為設計重點，七○年代的老屋窗花轉變為西裝雙層領的立體緹花，台灣漆器工藝品牌「光山行」訂製的金銀漆釦耗時3個多月手工製作，釦側以彩虹設計，宣揚台灣寫下亞洲第一婚姻平權的歷史；與台灣編織鞋品牌FVF合作的3D立體編織鞋，輕量透氣；和「春稻制服」合作生產、以環保布料打造的細節，包括隱形拉鍊、不對稱剪裁都別具巧思。

方國強所設計的中華隊團隊比賽制服，則是以全白輕薄連帽風衣最是吸睛焦點，顯得活力輕盈，採用環境友善的「環保紗」打造，設計、生產也是全程MIT，整體色塊拼接則寓意了台灣多元文化的包容性；運動衣褲具吸濕快乾、抗菌、涼感透氣特性，發表當日包括舉重女將郭婞淳、鞍馬選手李智凱、跆拳道選手文姿云、羽球選手王子維等國手，都到場展現運動時尚。

設計師方國強（右）與舉重女將郭婞淳合影。圖／Khieng ATELIER提供
設計師方國強（右）與舉重女將郭婞淳合影。圖／Khieng ATELIER提供
設計師方國強發表東京奧運中華隊團隊比賽制服。圖／Khieng ATELIER提供
設計師方國強發表東京奧運中華隊團隊比賽制服。圖／Khieng ATELIER提供
周裕穎操刀設計東京奧運中華隊進場服。圖／JUST IN XX提供
周裕穎操刀設計東京奧運中華隊進場服。圖／JUST IN XX提供
台灣設計師周裕穎與方國強分別發表東京奧運中華隊團隊進場服、比賽制服。圖／JUST IN XX、Khieng ATELIER提供
台灣設計師周裕穎與方國強分別發表東京奧運中華隊團隊進場服、比賽制服。圖／JUST IN XX、Khieng ATELIER提供
周裕穎與春稻制服合作，運用數位印花展現梅花窗花的立體視覺效果拼接設計。圖／JUST IN XX提供
周裕穎與春稻制服合作，運用數位印花展現梅花窗花的立體視覺效果拼接設計。圖／JUST IN XX提供
設計師方國強發表東京奧運中華隊團隊比賽制服。圖／Khieng ATELIER提供
設計師方國強發表東京奧運中華隊團隊比賽制服。圖／Khieng ATELIER提供
模特兒展演周裕穎設計的東京奧運中華隊進場服。圖／JUST IN XX提供
模特兒展演周裕穎設計的東京奧運中華隊進場服。圖／JUST IN XX提供
周裕穎（中）發表東京奧運中華隊進場服，由中華隊選手李智凱（左2）、文姿云（右2）與帕奧選手程銘志（右1）、李凱琳（左1）穿著展示。圖／JUST IN XX提供
周裕穎（中）發表東京奧運中華隊進場服，由中華隊選手李智凱（左2）、文姿云（右2）與帕奧選手程銘志（右1）、李凱琳（左1）穿著展示。圖／JUST IN XX提供
周裕穎和台灣科技編織鞋品牌FVF合作的透氣輕盈3D立體編織鞋。圖／JUST IN XX提供
周裕穎和台灣科技編織鞋品牌FVF合作的透氣輕盈3D立體編織鞋。圖／JUST IN XX提供

東京奧運 制服

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