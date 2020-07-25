進擊奧運 周裕穎進場服窗花變西裝 方國強主攻環保紗

受到新冠肺炎疫情影響，東京奧運順延一年預計在2021年的7月23日舉行，倒數1年之際，台灣設計師周裕穎（JUST IN XX）為中華隊選手打造進場服，以台灣的窗花、漆釦工藝作為設計亮點，方國強（Khieng ATELIER）創作的團隊比賽制服，則是以環保紗為主題，兩位設計師作品都緊扣環境永續的核心精神。

周裕穎操刀東京奧運中華隊進場服，以「越在地，越國際」的理念來設計，發表會當日包括鞍馬選手李智凱、空手道選手文姿云、帕奧桌球男將程銘志、柔道女將李凱琳等皆穿著進場服現身，周裕穎也將台灣生活美學的剪影、職人匠藝做為設計重點，七○年代的老屋窗花轉變為西裝雙層領的立體緹花，台灣漆器工藝品牌「光山行」訂製的金銀漆釦耗時3個多月手工製作，釦側以彩虹設計，宣揚台灣寫下亞洲第一婚姻平權的歷史；與台灣編織鞋品牌FVF合作的3D立體編織鞋，輕量透氣；和「春稻制服」合作生產、以環保布料打造的細節，包括隱形拉鍊、不對稱剪裁都別具巧思。