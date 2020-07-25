Qeelin品牌友人再添生力軍 星二代陳飛宇化身千禧大使
東方風格的珠寶品牌Qeelin，近日正式宣佈新一代男星陳飛宇為「千禧大使」，由於陳飛宇出生於西元2000年，和由設計師陳瑞麟和Guillaume Brochard成立於2004年的Qeelin，同屬「千禧世代」，除象徵兩造同樣在變化與趨勢中找尋自己獨特定位，也和Qeelin追求創意的品牌精神不謀而合。
曾演出電影「秘果」的陳飛宇，出身中國電影世家，父親為執導「霸王別姬」的中國名導陳凱歌，母親則為演員陳紅。他在2017年演出「秘果」時，一度和同劇演員歐陽娜娜傳出緋聞，2019年一度喧囂塵上，但未經證實；雖然目前20歲的陳飛宇尚無經典代表作品，但個人instagram帳號不到60則貼文仍有20萬追蹤人數，展現未來的竄紅潛力。
而在日前釋出Qeelin官方宣傳照片中，陳飛宇以一身全黑配戴上Qeelin的Wulu系列18K白金鑲鑽吊墜與黑色珐瑯手環，稚嫩的臉龐、嘗試展現成熟穩重氣息。事實上，Wulu的造型靈感來自東方的「葫蘆」，而無論在中國或日本，葫蘆都帶有富裕、福氣的意涵，而形似數字8的Wulu，橫向欣賞又象徵無限的符號，像是誕生於千禧世代Qeelin與「千禧大使」陳飛宇，擁有無限可能。
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