Qeelin品牌友人再添生力軍 星二代陳飛宇化身千禧大使

東方風格的珠寶品牌Qeelin，近日正式宣佈新一代男星陳飛宇為「千禧大使」，由於陳飛宇出生於西元2000年，和由設計師陳瑞麟和Guillaume Brochard成立於2004年的Qeelin，同屬「千禧世代」，除象徵兩造同樣在變化與趨勢中找尋自己獨特定位，也和Qeelin追求創意的品牌精神不謀而合。

曾演出電影「秘果」的陳飛宇，出身中國電影世家，父親為執導「霸王別姬」的中國名導陳凱歌，母親則為演員陳紅。他在2017年演出「秘果」時，一度和同劇演員歐陽娜娜傳出緋聞，2019年一度喧囂塵上，但未經證實；雖然目前20歲的陳飛宇尚無經典代表作品，但個人instagram帳號不到60則貼文仍有20萬追蹤人數，展現未來的竄紅潛力。