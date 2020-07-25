快訊

日本最美公主戀情曝光 民眾：勿忘姊姊前車之鑑

揭開內幕！欲見女王屢受阻 哈利比梅根更想逃離王室

Qeelin品牌友人再添生力軍 星二代陳飛宇化身千禧大使

聯合報 / 記者釋俊哲／台北即時報導
Qeelin，Wulu 18K白金鑲鑽中型吊墜，25萬3,000元。圖 / Qeelin提供。
Qeelin，Wulu 18K白金鑲鑽中型吊墜，25萬3,000元。圖 / Qeelin提供。

東方風格的珠寶品牌Qeelin，近日正式宣佈新一代男星陳飛宇為「千禧大使」，由於陳飛宇出生於西元2000年，和由設計師陳瑞麟和Guillaume Brochard成立於2004年的Qeelin，同屬「千禧世代」，除象徵兩造同樣在變化與趨勢中找尋自己獨特定位，也和Qeelin追求創意的品牌精神不謀而合。

曾演出電影「秘果」的陳飛宇，出身中國電影世家，父親為執導「霸王別姬」的中國名導陳凱歌，母親則為演員陳紅。他在2017年演出「秘果」時，一度和同劇演員歐陽娜娜傳出緋聞，2019年一度喧囂塵上，但未經證實；雖然目前20歲的陳飛宇尚無經典代表作品，但個人instagram帳號不到60則貼文仍有20萬追蹤人數，展現未來的竄紅潛力。

而在日前釋出Qeelin官方宣傳照片中，陳飛宇以一身全黑配戴上Qeelin的Wulu系列18K白金鑲鑽吊墜與黑色珐瑯手環，稚嫩的臉龐、嘗試展現成熟穩重氣息。事實上，Wulu的造型靈感來自東方的「葫蘆」，而無論在中國或日本，葫蘆都帶有富裕、福氣的意涵，而形似數字8的Wulu，橫向欣賞又象徵無限的符號，像是誕生於千禧世代Qeelin與「千禧大使」陳飛宇，擁有無限可能。

東方珠寶品牌Qeelin宣佈新一代中國男星陳飛宇為千禧大使。圖 / Qeelin提供。
東方珠寶品牌Qeelin宣佈新一代中國男星陳飛宇為千禧大使。圖 / Qeelin提供。
Qeelin，Wulu 18K白金黑色珐瑯瓷鎖釦與黑色牛皮手環，價格店洽。圖 / Qeelin提供。
Qeelin，Wulu 18K白金黑色珐瑯瓷鎖釦與黑色牛皮手環，價格店洽。圖 / Qeelin提供。
星二代的陳飛宇出身電影世家，父親為名導陳凱歌、母親則為演員陳紅。圖 / Qeelin提供。
星二代的陳飛宇出身電影世家，父親為名導陳凱歌、母親則為演員陳紅。圖 / Qeelin提供。

電影 品牌

延伸閱讀

抗疫期間留守北韓 瑞典大使平壤地標前倒立練瑜伽

志玲姐姐化身雙星仙子 為Rockcoco演繹公益T恤 網「娃娃音女神人美心善又溫柔」

18歲超模星二代脫了！凱亞葛柏出道兩年最大尺度 僅穿長靴全裸入鏡

影／澎恰恰、許效舜、苗可麗及王彩樺擔任保肝衛教大使

相關新聞

成為大人物！30歲後的女人 先從對4件事說「不」開始

現在是男女平等的時代，不管身為男性、女性，在職場、朋友中的地位，都能輕易展現自我個人特質，不受限於性別。

是你嗎？在全聯花394元就成為千萬富翁

全聯今（25）日宣布，本期統一發票共開出一張千萬特別獎與一張兩百萬特獎，其中特別獎開出的幸運門市為新店建國，消費者花費3...

倒數兩周！父親節禮物腕表採買清單 火速推薦

一轉眼，2020年的父親節轉眼就要來臨。假如在不到兩週的時間內，還沒確認心意？腕表之於男人，總有時間以外的無形收藏趣味。...

北流壓力測試門票5分鐘搶光 下午3點還有機會

台北流行音樂中心北基地表演廳8月22日將舉辦最後一場滿載壓力測試，9月5日正式開幕。今日中午12點開放網路索票，3100...

住飯店「名車任你開」！保時捷、BMW都來助陣

住飯店，名車任你開！這是今夏星級飯店的新點子。晶華國際酒店集團、台中日月千禧酒店都與BMW合作推出優惠住房專案；板橋凱撒...

進擊奧運 周裕穎進場服窗花變西裝 方國強主攻環保紗

受到新冠肺炎疫情影響，東京奧運順延一年預計在2021年的7月23日舉行，倒數1年之際，台灣設計師周裕穎（JUST IN ...

Qeelin品牌友人再添生力軍 星二代陳飛宇化身千禧大使

東方風格的珠寶品牌Qeelin，近日正式宣佈新一代男星陳飛宇為「千禧大使」，由於陳飛宇出生於西元2000年，和由設計師陳...

隈研吾量身打造Grand Seiko工坊 限定獨賣特殊色腕表

今年是SEIKO集團旗下Grand Seiko創立的60周年，所以品牌陸續的推出各項紀念腕表之餘，還完成了進駐巴黎方登廣...

Angelababy暗夜仙子DIOR上海展覽 吳謹言一眼認不出

2017年在巴黎裝飾藝術博物館（The Musee Desarts Decoratifs）登場的「CHRISTIAN D...

熱翻！網購強推無汗廚房家電、涼感寢具、貼身降溫小物

今年夏季氣溫屢創新高，台灣各地體感溫度甚至突破40度，許多人假日寧願宅在家吹冷氣也不出門。根據淘寶台灣觀察，6月起部分小...

NBA熱身賽正式開打 adidas、Converse為球星打造新戰靴

NBA復賽熱身賽賽程正式開打，於是運動品牌們也紛紛為旗下球星打造全新的戰靴，以最佳狀態爭奪季後賽席位。像是adidas的...

縫紉苦手救星！#BarREHOW手把手教學 讓你變身設計師

喜歡縫紉卻常感到手不夠靈巧嗎？那麼臺灣首創的#BarREHOW絕對是你的救星，而且結合了綠色時尚思維，讓你在發揮創意挑戰...

熱門新聞

「03016191」千萬富翁是你嗎？ 5-6月期統一發票特別獎出爐

10元買報紙就中！5～6月統一發票7-11開出3名千萬大獎得主

強對流夾擊 鄭明典：梅雨鋒面已經壓到台灣北端

威力彩上看31億元！ 專家分析：生命靈數「這4種人」中獎機會最大

整理包／今天可到郵局買三倍券 8大常見問題看這

吵宴客問題！父親打算不出席女兒婚禮 怒嗆：妳可以當我死了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。