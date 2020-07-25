成為大人物！30歲後的女人 先從對4件事說「不」開始

現在是男女平等的時代，不管身為男性、女性，在職場、朋友中的地位，都能輕易展現自我個人特質，不受限於性別。

即使在新的世代，有些智慧仍是千古不變的真理。心理學家就研究，超過30歲以上的女人能夠主動拒絕以下幾件事，代表自主性夠高，未來也能有望成為大人物。

1.拒絕金錢、利益誘惑

無論男女，在什麼樣的情況下，最容易暴露真實本性呢？就是「利益」。

許多人想要追求的是內心的安全感、穩定值，這些安全感就是駕馭在金錢、利益上，不惜出賣人格來委屈求全，成為男人玩弄於股掌間的玩物。女人想要定義自己的價值，首先就要明白、直接拒絕誘惑，這麼做就足矣證明自己的信心、相信自己，靠著堅強，也能扛下這片天。

2.拒絕懶惰、沒有條理的生活模式

與其要求勤奮，不如要求勤奮後的維持，才是最重要的課題，居家要整潔乾淨，才能擁有天下，俗語說「一屋不掃，何以掃天下」，女人的生活品質、家中的整潔度，就能明白這個女人的調理性、思路，能不能成就在大方向，這也是有跡可循的。

3.拒絕拉低自己格調的事情

無論是穿衣、做事風格，都不用學著別人的方式，去改變自己。每個人對於事情的品味、價值觀，都有不同的見解，不需要一昧的追求與大家相同的眼光價值去改變、微調成世俗的模樣，別輕易隨波逐流。所以降低格調去歸順於非自己真心的事情，女人們一定要學會拒絕，才能真正展現獨一無二的自己，也警惕身邊的那個「她」，成為榜樣。

4.拒絕跟人品差的人當朋友