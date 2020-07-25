隈研吾量身打造Grand Seiko工坊 限定獨賣特殊色腕表

今年是SEIKO集團旗下Grand Seiko創立的60周年，所以品牌陸續的推出各項紀念腕表之餘，還完成了進駐巴黎方登廣場，打造歐陸第一間旗艦店。不僅如此，在SEIKO高級製表發源地的岩手縣雫石町，也成立了全新Grand Seiko高級時計工坊 ，讓人看見品牌力抗瑞士鐘表工業的野心。

全新開幕的Grand Seiko雫石高級時計工坊，和巴黎方登廣場的旗艦店一樣，都是由建築大師隈研吾量身打造。以他著名的「負建築」理念，將工坊周邊大自然的能量與建築融合，完整體現了品牌獨有「THE NATURE OF TIME」的時間哲學。全新的工坊建築面積為約630坪，不僅為製表師提供了良好的工作環境，而且還開拓了未來的生產潛力。隈研吾也表示「Grand Seiko 品牌追求親近自然、具有日本獨特時間意識的世界觀，因此設計上除了須體現此概念、還必須挑戰以木造建築實現無塵空間，使製表師能夠在靜謐的環境下組裝高精準度手表」。