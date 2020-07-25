倒數兩周！父親節禮物腕表採買清單 火速推薦

一轉眼，2020年的父親節轉眼就要來臨。假如在不到兩週的時間內，還沒確認心意？腕表之於男人，總有時間以外的無形收藏趣味。雷達表（RADO）則帶來新款真我系列（True Square）方形高科技陶瓷鏤空自動腕表，為老爸送上不同過往的個性之選。

兩只線條突出的方形鏤空腕表，一者以玫瑰金色表圈的漆黑色鏤空表面配拋光黑色高科技陶瓷，另一款則為海洋藍色鏤空表面搭配電漿色高科技陶瓷表殼，營造沉穩或搶眼的時間韻味；考量老爸或不像年輕人般熱愛大尺寸，恰如其分的38毫米，機芯還具80小時動力儲存，讓老爸無論仍在職場拼搏或已退休享福，都能輕鬆掌握時間節奏。

浪琴（Longines）則精選四款同為巨擘系列（Master）的計時碼表、年曆腕表、月相腕表與全日曆月相計時碼表，同時到8月11日為止，一旦於全台Longines專賣店購買Master系列表款，還加贈電動研磨咖啡隨行杯一只，讓父親在日常生活中，有咖啡飄香愜意隨行，輕鬆享受美好時光。