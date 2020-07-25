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倒數兩周！父親節禮物腕表採買清單 火速推薦

聯合報 / 記者釋俊哲／台北即時報導
到8月11日為止，凡於全台Longines專賣店購買Master系列表款，另加贈電動研磨咖啡隨行杯一只。圖 / Longines提供。
到8月11日為止，凡於全台Longines專賣店購買Master系列表款，另加贈電動研磨咖啡隨行杯一只。圖 / Longines提供。

一轉眼，2020年的父親節轉眼就要來臨。假如在不到兩週的時間內，還沒確認心意？腕表之於男人，總有時間以外的無形收藏趣味。雷達表（RADO）則帶來新款真我系列（True Square）方形高科技陶瓷鏤空自動腕表，為老爸送上不同過往的個性之選。

兩只線條突出的方形鏤空腕表，一者以玫瑰金色表圈的漆黑色鏤空表面配拋光黑色高科技陶瓷，另一款則為海洋藍色鏤空表面搭配電漿色高科技陶瓷表殼，營造沉穩或搶眼的時間韻味；考量老爸或不像年輕人般熱愛大尺寸，恰如其分的38毫米，機芯還具80小時動力儲存，讓老爸無論仍在職場拼搏或已退休享福，都能輕鬆掌握時間節奏。

浪琴（Longines）則精選四款同為巨擘系列（Master）的計時碼表、年曆腕表、月相腕表與全日曆月相計時碼表，同時到8月11日為止，一旦於全台Longines專賣店購買Master系列表款，還加贈電動研磨咖啡隨行杯一只，讓父親在日常生活中，有咖啡飄香愜意隨行，輕鬆享受美好時光。

而如果父親獨鍾懷舊、書卷氣息，萬寶龍（Montblanc）也有一只1858系列Geosphere世界時間腕表，表面中2個弧形地球儀分別向相反方向轉動，每24小時轉動1圈；外圍再設有24小時時區與對比色的日夜顯示，讓公務繁忙的父親，無論在不同時區出勤，都能輕鬆辨讀當地與家鄉時間的晝夜分別。

雷達表（RADO）帶來新款真我系列（True Square）方形高科技陶瓷鏤空自動腕表，科技陶瓷與方正的線條，為老爸帶來相對小眾的品味之選。圖 / RADO提供。
雷達表（RADO）帶來新款真我系列（True Square）方形高科技陶瓷鏤空自動腕表，科技陶瓷與方正的線條，為老爸帶來相對小眾的品味之選。圖 / RADO提供。
Montblanc，1858系列Geosphere世界時間腕表，19萬3,700元。圖 / Montblanc提供。
Montblanc，1858系列Geosphere世界時間腕表，19萬3,700元。圖 / Montblanc提供。
Longines，Master系列年曆腕表（L2.920.4.51.7），精鋼，40毫米，L897自動上鍊機芯，時間顯示，73,000元。圖 / Longines提供。
Longines，Master系列年曆腕表（L2.920.4.51.7），精鋼，40毫米，L897自動上鍊機芯，時間顯示，73,000元。圖 / Longines提供。

腕表 咖啡 時區

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