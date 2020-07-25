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熱翻！網購強推無汗廚房家電、涼感寢具、貼身降溫小物

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
SENSFIVE BRUNO手作冰淇淋機，在家就能輕鬆自製沁涼冰品。圖／淘寶台灣提供
SENSFIVE BRUNO手作冰淇淋機，在家就能輕鬆自製沁涼冰品。圖／淘寶台灣提供

今年夏季氣溫屢創新高，台灣各地體感溫度甚至突破40度，許多人假日寧願宅在家吹冷氣也不出門。根據淘寶台灣觀察，6月起部分小型廚房家電用品銷量異軍突起，其中以不動爐火、不流汗就能輕鬆變化多樣菜色的熱壓吐司機、薄餅機榮登銷售雙冠王，單月銷售業績皆飆升380%，攜帶式果汁機7月業績也較上月同期成長3.5倍，氣泡水機銷量今年5月至7月平均逐月成長4成，涼被與涼感寢具銷量也較上月成長3成；momo購物網涼夏家電買氣較去年成長近5成，價格親民的DC風扇和一級能效的冷暖空調最熱銷。

淘寶台灣推薦無汗廚房家電、涼感寢具、貼身降溫小物等3招抗暑對策，如果想要逃脫烈焰廚房的熱氣，不妨多運用氣炸鍋、薄餅機、熱壓吐司機等無需開火的料理機，刨冰機及冰淇淋機也是夏季必備；要是想要節省電費，最好換上夏日涼感的全套寢具，包括涼感床墊、涼感枕頭套、夏日涼被等；貼身的涼感內衣、可隨身攜帶的涼感潔膚巾也是外出對抗暑氣的好幫手。

根據momo購物網統計，今年夏季小型涼夏家電以價格親民、功能齊全的DC風扇最受矚目，上半年累計銷售超過7萬台，具備可遙控、定時功能、自動擺頭功能等是選購重點，熱銷冠軍為HERAN禾聯日本馬達14吋智慧觸控變頻7葉片DC扇，月銷3,000台；熱銷第二名為SAMPO聲寶12吋微電腦遙控DC直流電風扇，月銷超過1,500台；今年新品SDL山多力16吋遙控定時DC扇榮登熱銷第三名。大型涼夏家電以享有政府節能補助最多的冷暖空調銷售最佳，其中又以適用範圍4～6坪以下的變頻分離式空調最受青睞。

momo購物網7月31日前推出「家電清涼券」，購買指定大家電單品滿10,000元以上領券可現折1,000元，購買指定小家電單品滿990元以上、萬元以下領券可享85折，活動期間每天主打不同家電祭出限時搶購夏殺價。

戲水是夏日少不了的重點活動，蝦皮購物即日起至8月3日也推出決戰海灘趴優惠活動，包括Polarized偏光太陽眼鏡破盤下殺1折特價299元，Sdare比基尼、Life8-Casual透感涼拖鞋、ADIDAS老帽等流行海灘服飾配件4折起；活動期間除了天天送購物金之外，消費滿1元就可登記獲得提提研限量保養面膜、消費滿999元可登記抽OMRON體脂計。

貼身的涼感內衣是對抗暑氣的好幫手，圖為SWEAR思薇爾冰雪女王系列B-D罩軟鋼圈蕾絲包覆內衣（清透黃）。圖／淘寶台灣提供
貼身的涼感內衣是對抗暑氣的好幫手，圖為SWEAR思薇爾冰雪女王系列B-D罩軟鋼圈蕾絲包覆內衣（清透黃）。圖／淘寶台灣提供
momo購物網涼響應政府「台北節能季」汰舊換新、減徵貨物稅政策，指定商品除政策優惠之外再享二重折價，最高現省12,000元。圖／momo購物網提供
momo購物網涼響應政府「台北節能季」汰舊換新、減徵貨物稅政策，指定商品除政策優惠之外再享二重折價，最高現省12,000元。圖／momo購物網提供
換上全套涼感寢具，夏季整夜好眠又能節省電費，圖為LIFE365冰絲涼感枕頭套。圖／淘寶台灣提供
換上全套涼感寢具，夏季整夜好眠又能節省電費，圖為LIFE365冰絲涼感枕頭套。圖／淘寶台灣提供
HERAN禾聯日本馬達14吋智慧觸控變頻7葉片DC扇，momo購物網活動優惠價1,180元。圖／momo購物網提供
HERAN禾聯日本馬達14吋智慧觸控變頻7葉片DC扇，momo購物網活動優惠價1,180元。圖／momo購物網提供

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