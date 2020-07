Angelababy暗夜仙子DIOR上海展覽 吳謹言一眼認不出

2017年在巴黎裝飾藝術博物館(The Musee Desarts Decoratifs)登場的「CHRISTIAN DIOR,DESIGNER OF DREAMS」展覽,即將於7月28日在上海重現,這場「克里斯汀.迪奧——夢之設計師」將展出品牌73年來的275件高級訂製服等作品,展前開幕酒會也匯集了DIOR好友包括大使Angelababy楊穎以及景甜、吳謹言、趙麗穎等女星出席,似乎講好了全以暗黑系列登場,唯獨何穗和張雪迎以淡色系服裝搶鏡,其中張雪迎還和Angelababy撞衫,Angelababy更顯游刃有餘。

鮮肉系男子品牌大使王俊凱和陳飛宇都穿上2020秋季男裝,王俊凱以出乎意料的髮型搭襯白色西服,陳飛宇穿著的Oblique印花踝靴甚為搶鏡;女星們多以2020早秋系列出席,且多為黑、墨綠色系,展現沉穩成熟的風韻,景甜穿海軍藍連身裙,中規中矩;趙麗穎以薄紗長裙展現嫵媚女人味,氣勢亮眼;吳謹言的刺繡長裙有別以往的輕齡纖細,成熟的裝扮讓人一時之間認不出是她;Angelababy則是穿上2020春夏時裝系列的大陸限定款,在花葉之間展現唯美夢幻的擺拍,宛如夜之仙子。