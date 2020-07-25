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Angelababy暗夜仙子DIOR上海展覽 吳謹言一眼認不出

聯合報 / 記者楊詩涵/即時報導
Angelababy穿2020春夏時裝系列大陸限定款，搭配Archi DIO高級珠寶系列。圖／取自微博
Angelababy穿2020春夏時裝系列大陸限定款，搭配Archi DIO高級珠寶系列。圖／取自微博

2017年在巴黎裝飾藝術博物館（The Musee Desarts Decoratifs）登場的「CHRISTIAN DIOR，DESIGNER OF DREAMS」展覽，即將於7月28日在上海重現，這場「克里斯汀．迪奧——夢之設計師」將展出品牌73年來的275件高級訂製服等作品，展前開幕酒會也匯集了DIOR好友包括大使Angelababy楊穎以及景甜、吳謹言、趙麗穎等女星出席，似乎講好了全以暗黑系列登場，唯獨何穗和張雪迎以淡色系服裝搶鏡，其中張雪迎還和Angelababy撞衫，Angelababy更顯游刃有餘。

鮮肉系男子品牌大使王俊凱和陳飛宇都穿上2020秋季男裝，王俊凱以出乎意料的髮型搭襯白色西服，陳飛宇穿著的Oblique印花踝靴甚為搶鏡；女星們多以2020早秋系列出席，且多為黑、墨綠色系，展現沉穩成熟的風韻，景甜穿海軍藍連身裙，中規中矩；趙麗穎以薄紗長裙展現嫵媚女人味，氣勢亮眼；吳謹言的刺繡長裙有別以往的輕齡纖細，成熟的裝扮讓人一時之間認不出是她；Angelababy則是穿上2020春夏時裝系列的大陸限定款，在花葉之間展現唯美夢幻的擺拍，宛如夜之仙子。

「CHRISTIAN DIOR，DESIGNER OF DREAMS」展覽將於10月4日之前在上海龍美術館西岸館登場，除了275件高級訂製服之外，還有設計師手稿、藝術家作品等，相較當時在巴黎300多套夢幻訂製服雖非原汁原味重現，卻也是精彩的品牌回顧展，包括Yves Saint Laurent、Marc Bohan、Gianfranco Ferre、John Galliano、Raf Simons等歷任設計師作品。

何穗手拎馬鞍包現身上海開幕酒會。圖／取自微博
何穗手拎馬鞍包現身上海開幕酒會。圖／取自微博
吳謹言身穿2020早秋刺繡長裙出席開幕酒會。圖／取自微博
吳謹言身穿2020早秋刺繡長裙出席開幕酒會。圖／取自微博
趙麗穎以薄紗長裙展現嫵媚女人味，表現亮眼。圖／取自微博
趙麗穎以薄紗長裙展現嫵媚女人味，表現亮眼。圖／取自微博
張雪迎纖瘦詮釋2020早秋系列裙裝。圖／取自微博
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吳謹言身穿2020早秋刺繡長裙出席開幕酒會。圖／取自微博
吳謹言身穿2020早秋刺繡長裙出席開幕酒會。圖／取自微博
陳飛宇穿著的Oblique印花踝靴甚為搶鏡。圖／取自微博
陳飛宇穿著的Oblique印花踝靴甚為搶鏡。圖／取自微博
Angelababy穿2020春夏時裝系列大陸限定款，搭配Archi DIO高級珠寶系列。圖／取自微博
Angelababy穿2020春夏時裝系列大陸限定款，搭配Archi DIO高級珠寶系列。圖／取自微博
上海「CHRISTIAN DIOR，DESIGNER OF DREAMS」展覽將於7月28日展至10月4日。圖／取自微博
上海「CHRISTIAN DIOR，DESIGNER OF DREAMS」展覽將於7月28日展至10月4日。圖／取自微博
景甜以2020早秋海軍藍裙裝出席「CHRISTIAN DIOR，DESIGNER OF DREAMS」展覽。圖／取自微博
景甜以2020早秋海軍藍裙裝出席「CHRISTIAN DIOR，DESIGNER OF DREAMS」展覽。圖／取自微博
Angelababy穿2020春夏時裝系列大陸限定款，搭配Archi DIO高級珠寶系列。圖／取自微博
Angelababy穿2020春夏時裝系列大陸限定款，搭配Archi DIO高級珠寶系列。圖／取自微博
John Galliano所設計的1998年春夏高級訂製服，靈感來自俄羅斯芭蕾舞的和服式女晨衣。圖／DIOR提供
John Galliano所設計的1998年春夏高級訂製服，靈感來自俄羅斯芭蕾舞的和服式女晨衣。圖／DIOR提供
Yves Saint Laurent設計的1958年春夏Bonne Conduite高級訂製洋裝。圖／DIOR提供
Yves Saint Laurent設計的1958年春夏Bonne Conduite高級訂製洋裝。圖／DIOR提供
張雪迎身穿的2020早秋系列點點裙裝，Angelababy早已穿過。圖／取自微博
張雪迎身穿的2020早秋系列點點裙裝，Angelababy早已穿過。圖／取自微博
DIOR品牌大使王俊凱身穿2020秋季男裝出席「CHRISTIAN DIOR，DESIGNER OF DREAMS」展覽。圖／取自微博
DIOR品牌大使王俊凱身穿2020秋季男裝出席「CHRISTIAN DIOR，DESIGNER OF DREAMS」展覽。圖／取自微博
Christian Dior在1949秋冬系列發表的級訂製服，為刺繡亮片襯布長晚禮服。圖／DIOR提供
Christian Dior在1949秋冬系列發表的級訂製服，為刺繡亮片襯布長晚禮服。圖／DIOR提供
Angelababy穿2020春夏時裝系列大陸限定款，搭配Archi DIO高級珠寶系列。圖／取自微博
Angelababy穿2020春夏時裝系列大陸限定款，搭配Archi DIO高級珠寶系列。圖／取自微博
趙麗穎以薄紗長裙展現嫵媚女人味，也穿出了氣勢。圖／取自微博
趙麗穎以薄紗長裙展現嫵媚女人味，也穿出了氣勢。圖／取自微博
吳謹言身穿2020早秋刺繡長裙出席開幕酒會。圖／取自微博
吳謹言身穿2020早秋刺繡長裙出席開幕酒會。圖／取自微博
趙麗穎、Angelababy和吳謹言都出席「CHRISTIAN DIOR，DESIGNER OF DREAMS」展覽開幕酒會。圖／取自微博
趙麗穎、Angelababy和吳謹言都出席「CHRISTIAN DIOR，DESIGNER OF DREAMS」展覽開幕酒會。圖／取自微博

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