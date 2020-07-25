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Angelababy暗夜仙子DIOR上海展覽 吳謹言一眼認不出
2017年在巴黎裝飾藝術博物館（The Musee Desarts Decoratifs）登場的「CHRISTIAN DIOR，DESIGNER OF DREAMS」展覽，即將於7月28日在上海重現，這場「克里斯汀．迪奧——夢之設計師」將展出品牌73年來的275件高級訂製服等作品，展前開幕酒會也匯集了DIOR好友包括大使Angelababy楊穎以及景甜、吳謹言、趙麗穎等女星出席，似乎講好了全以暗黑系列登場，唯獨何穗和張雪迎以淡色系服裝搶鏡，其中張雪迎還和Angelababy撞衫，Angelababy更顯游刃有餘。
鮮肉系男子品牌大使王俊凱和陳飛宇都穿上2020秋季男裝，王俊凱以出乎意料的髮型搭襯白色西服，陳飛宇穿著的Oblique印花踝靴甚為搶鏡；女星們多以2020早秋系列出席，且多為黑、墨綠色系，展現沉穩成熟的風韻，景甜穿海軍藍連身裙，中規中矩；趙麗穎以薄紗長裙展現嫵媚女人味，氣勢亮眼；吳謹言的刺繡長裙有別以往的輕齡纖細，成熟的裝扮讓人一時之間認不出是她；Angelababy則是穿上2020春夏時裝系列的大陸限定款，在花葉之間展現唯美夢幻的擺拍，宛如夜之仙子。
「CHRISTIAN DIOR，DESIGNER OF DREAMS」展覽將於10月4日之前在上海龍美術館西岸館登場，除了275件高級訂製服之外，還有設計師手稿、藝術家作品等，相較當時在巴黎300多套夢幻訂製服雖非原汁原味重現，卻也是精彩的品牌回顧展，包括Yves Saint Laurent、Marc Bohan、Gianfranco Ferre、John Galliano、Raf Simons等歷任設計師作品。
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