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NBA熱身賽正式開打 adidas、Converse為球星打造新戰靴

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
adidas Harden Vol. 4 USA籃球鞋4,690元。圖／adidas提供
adidas Harden Vol. 4 USA籃球鞋4,690元。圖／adidas提供

NBA復賽熱身賽賽程正式開打，於是運動品牌們也紛紛為旗下球星打造全新的戰靴，以最佳狀態爭奪季後賽席位。像是adidas的James Harden、Damian Lillard與Donovan Mitchell都將穿上新的球鞋，來迎戰接下來的比賽。

休士頓火箭隊的當家球星大鬍子James Harden專屬美國配色球鞋adidas Harden Vol. 4 USA以深藍色作為主色調，鞋舌與鞋墊則點綴紅色USA字樣，外型呼應Harden的時髦穿搭風格。波特蘭拓荒者隊的Damian Lillard的全新簽名鞋款adidas Dame 6 USA則以藍白兩色雙面拼接鞋身，象徵Lillard球員與饒舌歌手的雙重身份；兩款簽名鞋款皆搭載Lightstrike輕量中底，大幅提升靈活度。而爵士隊Donovan Mitchell的第二代簽名鞋款的D.O.N. Issue #2也推出美國限定配色，搭載全白工藝式網布鞋身與Bounce中底，賦予鞋款優異的穩定舒適性與包覆度。

不讓adidas專美於前，Converse經過一年多的研發，催生出All Star BB Evo，成為品牌籃球鞋陣營的新成員。鳳凰城太陽的Kelly Oubre Jr.在試穿過後就認為「Converse All Star BB Evo重心較低，它讓我能輕鬆掌控在場上的每一刻」。升級過的All Star BB Evo擁有與之前鞋款相似的細節，嵌入式NIKE React鞋墊帶來輕盈靈活的掌控力，並打造貼合地面的舒適腳感。曲面橡膠外底和菱格狀紋路，為急速制動等場上動作提供多方位抓地力。

adidas D.O.N. Issue #2 USA籃球鞋3,690元。圖／adidas提供
adidas D.O.N. Issue #2 USA籃球鞋3,690元。圖／adidas提供
NBA復賽熱身賽賽程正式開打，於是運動品牌們也紛紛為旗下球星打造全新的戰靴，以最佳狀態爭奪季後賽席位。圖／adidas提供
NBA復賽熱身賽賽程正式開打，於是運動品牌們也紛紛為旗下球星打造全新的戰靴，以最佳狀態爭奪季後賽席位。圖／adidas提供
adidas Dame 6 USA籃球鞋3,690元。圖／adidas提供
adidas Dame 6 USA籃球鞋3,690元。圖／adidas提供
Converse PS G4 EVO籃球鞋3,280元。圖／Converse提供
Converse PS G4 EVO籃球鞋3,280元。圖／Converse提供

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