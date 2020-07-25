NBA熱身賽正式開打 adidas、Converse為球星打造新戰靴

NBA復賽熱身賽賽程正式開打，於是運動品牌們也紛紛為旗下球星打造全新的戰靴，以最佳狀態爭奪季後賽席位。像是adidas的James Harden、Damian Lillard與Donovan Mitchell都將穿上新的球鞋，來迎戰接下來的比賽。

休士頓火箭隊的當家球星大鬍子James Harden專屬美國配色球鞋adidas Harden Vol. 4 USA以深藍色作為主色調，鞋舌與鞋墊則點綴紅色USA字樣，外型呼應Harden的時髦穿搭風格。波特蘭拓荒者隊的Damian Lillard的全新簽名鞋款adidas Dame 6 USA則以藍白兩色雙面拼接鞋身，象徵Lillard球員與饒舌歌手的雙重身份；兩款簽名鞋款皆搭載Lightstrike輕量中底，大幅提升靈活度。而爵士隊Donovan Mitchell的第二代簽名鞋款的D.O.N. Issue #2也推出美國限定配色，搭載全白工藝式網布鞋身與Bounce中底，賦予鞋款優異的穩定舒適性與包覆度。