縫紉苦手救星！#BarREHOW手把手教學 讓你變身設計師

喜歡縫紉卻常感到手不夠靈巧嗎？那麼臺灣首創的#BarREHOW絕對是你的救星，而且結合了綠色時尚思維，讓你在發揮創意挑戰自己的同時，還能兼顧環保，讓人覺得新奇。

新創品牌REHOW如禾永續文創觀察到，臺灣各地有許多優秀的原物料製作商，支持著全球的時尚產業，但在企業發展的同時，不免會產生許多要報廢或是淘汰的邊角料。因此，就推出獨家首創#BarREHOW 一日設計師自助改造體驗，以各式廢棄布料打造自助材料吧，提供全新的廢布永續方案。讓造訪的人，能夠自行選擇要製作托特包、改造原有的衣物或是參加知名設計師JUST IN XX聯名編織手機包DIY。最特別的是，即使不會縫紉的人也不用擔心，#BarREHOW在現場還有專人指導，幫助完成所選的課程。

設計師周裕穎也提到「#BarREHOW隨到隨做的規劃，讓你的改造想法隨時能被實現，這對永續時尚的參與會是很棒的方式！」希望用文創的方式替各式廢棄物找到永續方案，讓資源重生。即日起將在誠品南西四樓展開為期十天的快閃體驗，不須事先報名或配合開課時間，消費者可以隨時到現場了解馬上體驗。而且#BarREHOW在8月1日、8月2日還有升級體驗班，能體驗製製作漁夫帽、水母繡框畫。

時間：即日起起至8月3日

體驗地點：誠品生活南西4F Event Space

地址：台北市中山區南京西路14號4樓