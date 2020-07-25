偽出國正夯！屈臣氏西門店變身「機場主題快閃店」，拍照打卡、出國必敗美妝都有

受全球疫情影響無法出國，讓許多想旅遊玩耍的人悶壞了，屈臣氏特別將台北市西門店打造為全台首家機場主題快閃店，即日起為期3個月變身為「屈臣氏國際機場」，門市外觀以天空、雲朵造型設計，高空飛過一架「小屈專機」，門口集結紐約自由女神像、上海東方明珠、新加坡魚尾獅身像等知名世界地標玻璃貼，讓消費者不用出國就能和異國景點拍照打卡；店內設計重現出境大廳配置，特別規劃「班機時刻表」、「機場動線指引」牆面與「出境報到」結帳櫃台等場景，同時推薦多款日、韓、歐美必買美妝，偽出國拍照、Shopping逛一波！

7月29日前屈臣氏有多款日、韓、歐美美妝特價優惠，日本藥妝店必買的包括屈臣氏獨家的OPERA渲漾水色唇膏特價299元，美舒律蒸氣眼罩5片裝特價159元；韓國旅遊必買的ETUDE HOUSE TSUM TSUM系列全品牌85折，Ryo呂 滋養韌髮洗髮精第2件7折，7月30日屈臣氏獨家上市的新品MISSHA金盞花補水化妝水85折特價332元。