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偽出國正夯！屈臣氏西門店變身「機場主題快閃店」，拍照打卡、出國必敗美妝都有
受全球疫情影響無法出國，讓許多想旅遊玩耍的人悶壞了，屈臣氏特別將台北市西門店打造為全台首家機場主題快閃店，即日起為期3個月變身為「屈臣氏國際機場」，門市外觀以天空、雲朵造型設計，高空飛過一架「小屈專機」，門口集結紐約自由女神像、上海東方明珠、新加坡魚尾獅身像等知名世界地標玻璃貼，讓消費者不用出國就能和異國景點拍照打卡；店內設計重現出境大廳配置，特別規劃「班機時刻表」、「機場動線指引」牆面與「出境報到」結帳櫃台等場景，同時推薦多款日、韓、歐美必買美妝，偽出國拍照、Shopping逛一波！
7月29日前屈臣氏有多款日、韓、歐美美妝特價優惠，日本藥妝店必買的包括屈臣氏獨家的OPERA渲漾水色唇膏特價299元，美舒律蒸氣眼罩5片裝特價159元；韓國旅遊必買的ETUDE HOUSE TSUM TSUM系列全品牌85折，Ryo呂 滋養韌髮洗髮精第2件7折，7月30日屈臣氏獨家上市的新品MISSHA金盞花補水化妝水85折特價332元。
除了特價活動之外，搭配屈臣氏推出的振興三倍券優惠，持實體振興三倍券消費滿額就送面額10%的商品提貨券，累送不限數量，今天（7月25日）加碼「Super振興購」活動，折扣後結帳金額滿488元可享88折，使用中國信託LINE Pay卡還可享5% LINE Points回饋、折扣後滿988元再送LINE Points 100點，折上加折最高可享超過27%回饋。
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