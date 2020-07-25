快訊

藍：這兩人作育綠英才無數 潘孟安論文46％涉抄

雨彈升級！16縣市豪雨大雨特報 北北基達豪雨等級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

偽出國正夯！屈臣氏西門店變身「機場主題快閃店」，拍照打卡、出國必敗美妝都有

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
屈臣氏將台北西門店打造為機場主題快閃店，店內設計重現出境大廳配置。圖／屈臣氏提供
屈臣氏將台北西門店打造為機場主題快閃店，店內設計重現出境大廳配置。圖／屈臣氏提供

受全球疫情影響無法出國，讓許多想旅遊玩耍的人悶壞了，屈臣氏特別將台北市西門店打造為全台首家機場主題快閃店，即日起為期3個月變身為「屈臣氏國際機場」，門市外觀以天空、雲朵造型設計，高空飛過一架「小屈專機」，門口集結紐約自由女神像、上海東方明珠、新加坡魚尾獅身像等知名世界地標玻璃貼，讓消費者不用出國就能和異國景點拍照打卡；店內設計重現出境大廳配置，特別規劃「班機時刻表」、「機場動線指引」牆面與「出境報到」結帳櫃台等場景，同時推薦多款日、韓、歐美必買美妝，偽出國拍照、Shopping逛一波！

7月29日前屈臣氏有多款日、韓、歐美美妝特價優惠，日本藥妝店必買的包括屈臣氏獨家的OPERA渲漾水色唇膏特價299元，美舒律蒸氣眼罩5片裝特價159元；韓國旅遊必買的ETUDE HOUSE TSUM TSUM系列全品牌85折，Ryo呂 滋養韌髮洗髮精第2件7折，7月30日屈臣氏獨家上市的新品MISSHA金盞花補水化妝水85折特價332元。

除了特價活動之外，搭配屈臣氏推出的振興三倍券優惠，持實體振興三倍券消費滿額就送面額10%的商品提貨券，累送不限數量，今天（7月25日）加碼「Super振興購」活動，折扣後結帳金額滿488元可享88折，使用中國信託LINE Pay卡還可享5% LINE Points回饋、折扣後滿988元再送LINE Points 100點，折上加折最高可享超過27%回饋。

屈臣氏機場主題快閃店推薦多款日、韓、歐美必買美妝。圖／屈臣氏提供
屈臣氏機場主題快閃店推薦多款日、韓、歐美必買美妝。圖／屈臣氏提供
屈臣氏台北西門店變身「屈臣氏國際機場」，讓消費者購物就能體驗偽出國氛圍。圖／屈臣氏提供
屈臣氏台北西門店變身「屈臣氏國際機場」，讓消費者購物就能體驗偽出國氛圍。圖／屈臣氏提供
屈臣氏將台北西門店打造為機場主題快閃店，外觀集結法國巴黎鐵塔、結紐約自由女神像等知名世界地標玻璃貼可拍照打卡。圖／屈臣氏提供
屈臣氏將台北西門店打造為機場主題快閃店，外觀集結法國巴黎鐵塔、結紐約自由女神像等知名世界地標玻璃貼可拍照打卡。圖／屈臣氏提供
屈臣氏將台北西門店打造為機場主題快閃店，結帳彷彿到出境報到櫃台。圖／屈臣氏提供
屈臣氏將台北西門店打造為機場主題快閃店，結帳彷彿到出境報到櫃台。圖／屈臣氏提供

機場 出國 LINE

延伸閱讀

男子遭誘惑以LINE視訊與「美女」裸聊 慘遭擷取畫面

屈臣氏會員23日起不限金額消費換購中衛口罩

屈臣氏「7/18超級星期六」振興三倍券好康加碼！康是美推限時85折

炫霓紫超美！家樂福「7色中衛彩色醫療口罩」7/12限量開賣

相關新聞

北流壓力測試門票5分鐘搶光 下午3點還有機會

台北流行音樂中心北基地表演廳8月22日將舉辦最後一場滿載壓力測試，9月5日正式開幕。今日中午12點開放網路索票，3100...

住飯店「名車任你開」！保時捷、BMW都來助陣

住飯店，名車任你開！這是今夏星級飯店的新點子。晶華國際酒店集團、台中日月千禧酒店都與BMW合作推出優惠住房專案；板橋凱撒...

縫紉苦手救星！#BarREHOW手把手教學 讓你變身設計師

喜歡縫紉卻常感到手不夠靈巧嗎？那麼臺灣首創的#BarREHOW絕對是你的救星，而且結合了綠色時尚思維，讓你在發揮創意挑戰...

偽出國正夯！屈臣氏西門店變身「機場主題快閃店」，拍照打卡、出國必敗美妝都有

受全球疫情影響無法出國，讓許多想旅遊玩耍的人悶壞了，屈臣氏特別將台北市西門店打造為全台首家機場主題快閃店，即日起為期3個...

木村光希拎CELINE追上BLACKPINK Lisa進度 姐姐掌鏡拍攝美成王祖賢

木村光希（Kōki,）釋出一系列戶外美圖，穿出丹寧褲的青春翹臀，肩上的CELINE Triomphe Canvas Ev...

送老爸一座球場、還是一套西裝？父親節創意蛋糕大比拚

8月8日父親節即將來臨，往年最簡便又好表達的禮物，莫過父親節蛋糕。今年各飯店搶進，推出「西裝」造型的蛋糕，或者「焦糖老爸...

一次喝百款梅酒！「天滿天神梅酒祭2020」8月限時登場

每年夏日果酒迷最期待的梅酒盛典「2020天滿天神梅酒祭」，8/8、8/9即將在華山文創園區開喝！橫跨日本東北至九州，天滿...

快來報名！拍美照換「5日免費住宿」 澎澄飯店開催中

想要不用花錢入住澎湖星飯店嗎？澎澄飯店推出「換宿澎澄夜」的旅遊體驗，邀請攝影愛好者們發揮長才，探索澎湖之美，報名時間自即...

米其林一星「大三元酒樓」回歸！限期推「私房懷舊菜」

疫情期間，決定停業兩個月進行老店改裝的米其林一星餐廳「大三元酒樓」回來了，8月1日至10月31日將限期推出「大三元50年...

用「聽」的沛納海 品牌官方Spotify帳號新上線

如何感受一個品牌的底蘊？了解其歷史背景，感受其產品設計、實際體驗，甚至前往原產地觀摩，都是不錯的五官與知性之旅。但當今國...

「5G抗老」！資生堂激抗痕亮采緊緻系列迅速找回童顏

5G不只代表電信的網速變快，也有保養品牌喊出要「5G抗老」，資生堂推出全新的「激抗痕亮采緊緻系列」，就喊出要5G抗老，要...

沒藝Fun券福容福隆店補給你 身分證尾數126入住送600元

由文化部推出藝Fun券600元補助金，21日以身分證字號尾數指定號，抽出200萬名的幸運得獎者，但尾數1、2、6的民眾成...

熱門新聞

「03016191」千萬富翁是你嗎？ 5-6月期統一發票特別獎出爐

好消息！北市捷運環狀線東環段基本設計啟動

威力彩頭獎衝31億 四次20億獎金第二區都出這兩號碼

強對流夾擊 鄭明典：梅雨鋒面已經壓到台灣北端

威力彩上看31億元！ 專家分析：生命靈數「這4種人」中獎機會最大

整理包／今天可到郵局買三倍券 8大常見問題看這

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。