木村光希追上Lisa進度 背CELINE半月包美成王祖賢

木村光希(Kōki,)釋出一系列戶外美圖,穿出丹寧褲的青春翹臀,肩上的CELINE Triomphe Canvas Eva包款,總算趕上2019年「人間芭比」BLACKPINK Lisa就詮釋過的進度,一系列美圖由姐姐木村心美掌鏡,果然拍出空靈美,宛如當年王祖賢飾演聶小倩時期的絕美風采。

有「女神定番款」之稱的CELINE Triomphe系列,是東西方女星、超模包括卡莉克勞斯、茱莉安摩爾、韓星Jessica、孫芸芸等人的最愛,包括水桶包、托特包以及復古半月包、肩背書包等,都是女星大熱款。乘勢推出的Triomphe Canvas凱旋門經典印花,重現七○年代的經典風華,展現復古懷舊的風雅,半月型包款由BLACKPINK Lisa率先詮釋之後,今年包括宋祖兒、宋妍霏等女星也都搭襯此包款亮相,Ava流線半月包型可肩背、也可手提,目前在中港台的CELINE專門店販售。