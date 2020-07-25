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木村光希追上Lisa進度 背CELINE半月包美成王祖賢

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
BLACKPINK Lisa和木村光希詮釋CELINE Triomphe Canvas Eva包款。圖／取自微博、CELINE BY HEDI SLIMANE提供
BLACKPINK Lisa和木村光希詮釋CELINE Triomphe Canvas Eva包款。圖／取自微博、CELINE BY HEDI SLIMANE提供

木村光希（Kōki,）釋出一系列戶外美圖，穿出丹寧褲的青春翹臀，肩上的CELINE Triomphe Canvas Eva包款，總算趕上2019年「人間芭比」BLACKPINK Lisa就詮釋過的進度，一系列美圖由姐姐木村心美掌鏡，果然拍出空靈美，宛如當年王祖賢飾演聶小倩時期的絕美風采。

有「女神定番款」之稱的CELINE Triomphe系列，是東西方女星、超模包括卡莉克勞斯、茱莉安摩爾、韓星Jessica、孫芸芸等人的最愛，包括水桶包、托特包以及復古半月包、肩背書包等，都是女星大熱款。乘勢推出的Triomphe Canvas凱旋門經典印花，重現七○年代的經典風華，展現復古懷舊的風雅，半月型包款由BLACKPINK Lisa率先詮釋之後，今年包括宋祖兒、宋妍霏等女星也都搭襯此包款亮相，Ava流線半月包型可肩背、也可手提，目前在中港台的CELINE專門店販售。

CELINE凱旋門印花系列源自1972年品牌創始人Celine Vipiana創造，現任藝術總監Hedi Slimane改造而成，陰影漸層變化是全新細節設計，賦予立體浮雕的視覺效果，包款上的凱旋門金屬浮雕鎖釦也是經典辨識。包身材質為植鞣皮革，輔以馬鞍針步皮革縫法來加強耐用度。2020春夏丹寧風潮回歸，CELIN時裝融入大量牛仔元素，相對應的Triomphe Canvas系列也推出丹寧款，展現帥氣俐落的時尚品味。

木村光希拎CELINE Triomphe Canvas Eva包款，照片美得出塵。圖／取自微博
木村光希拎CELINE Triomphe Canvas Eva包款，照片美得出塵。圖／取自微博
宋妍霏詮釋CELINE Triomphe Canvas Eva包款。圖／取自微博
宋妍霏詮釋CELINE Triomphe Canvas Eva包款。圖／取自微博
Triomphe系列在春夏推出丹寧布款式凱旋門鎖鍊印花與天然小牛皮肩背包，10萬5,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Triomphe系列在春夏推出丹寧布款式凱旋門鎖鍊印花與天然小牛皮肩背包，10萬5,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
木村光希詮釋CELINE Triomphe Canvas Eva包款，由姐姐木村心美掌鏡。圖／取自微博
木村光希詮釋CELINE Triomphe Canvas Eva包款，由姐姐木村心美掌鏡。圖／取自微博
宋妍霏詮釋CELINE Triomphe Canvas Eva包款。圖／取自微博
宋妍霏詮釋CELINE Triomphe Canvas Eva包款。圖／取自微博
BLACKPINK Lisa率先詮釋CELINE Triomphe Canvas Eva包款。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
BLACKPINK Lisa率先詮釋CELINE Triomphe Canvas Eva包款。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
木村光希詮釋CELINE Triomphe Canvas Eva包款，由姐姐木村心美掌鏡。圖／取自微博
木村光希詮釋CELINE Triomphe Canvas Eva包款，由姐姐木村心美掌鏡。圖／取自微博
姐姐木村心美掌鏡拍攝木村光希演繹CELINE Triomphe Canvas Eva包款，拍出神似凍齡仙女王祖賢的神韻。圖／取自微博
姐姐木村心美掌鏡拍攝木村光希演繹CELINE Triomphe Canvas Eva包款，拍出神似凍齡仙女王祖賢的神韻。圖／取自微博
木村光希詮釋CELINE Triomphe Canvas Eva包款，由姐姐木村心美掌鏡。圖／取自微博
木村光希詮釋CELINE Triomphe Canvas Eva包款，由姐姐木村心美掌鏡。圖／取自微博
木村光希詮釋CELINE Triomphe Canvas Eva包款，由姐姐木村心美掌鏡。圖／取自微博
木村光希詮釋CELINE Triomphe Canvas Eva包款，由姐姐木村心美掌鏡。圖／取自微博
Triomphe Canvas Eva凱旋門花紋半月包，36,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Triomphe Canvas Eva凱旋門花紋半月包，36,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
姐姐木村心美掌鏡拍攝木村光希演繹CELINE Triomphe Canvas Eva包款，拍出神似凍齡仙女王祖賢的神韻。圖／取自微博
姐姐木村心美掌鏡拍攝木村光希演繹CELINE Triomphe Canvas Eva包款，拍出神似凍齡仙女王祖賢的神韻。圖／取自微博

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