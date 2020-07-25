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木村光希追上Lisa進度 背CELINE半月包美成王祖賢
木村光希（Kōki,）釋出一系列戶外美圖，穿出丹寧褲的青春翹臀，肩上的CELINE Triomphe Canvas Eva包款，總算趕上2019年「人間芭比」BLACKPINK Lisa就詮釋過的進度，一系列美圖由姐姐木村心美掌鏡，果然拍出空靈美，宛如當年王祖賢飾演聶小倩時期的絕美風采。
有「女神定番款」之稱的CELINE Triomphe系列，是東西方女星、超模包括卡莉克勞斯、茱莉安摩爾、韓星Jessica、孫芸芸等人的最愛，包括水桶包、托特包以及復古半月包、肩背書包等，都是女星大熱款。乘勢推出的Triomphe Canvas凱旋門經典印花，重現七○年代的經典風華，展現復古懷舊的風雅，半月型包款由BLACKPINK Lisa率先詮釋之後，今年包括宋祖兒、宋妍霏等女星也都搭襯此包款亮相，Ava流線半月包型可肩背、也可手提，目前在中港台的CELINE專門店販售。
CELINE凱旋門印花系列源自1972年品牌創始人Celine Vipiana創造，現任藝術總監Hedi Slimane改造而成，陰影漸層變化是全新細節設計，賦予立體浮雕的視覺效果，包款上的凱旋門金屬浮雕鎖釦也是經典辨識。包身材質為植鞣皮革，輔以馬鞍針步皮革縫法來加強耐用度。2020春夏丹寧風潮回歸，CELIN時裝融入大量牛仔元素，相對應的Triomphe Canvas系列也推出丹寧款，展現帥氣俐落的時尚品味。
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