聽新聞
test
0:00 / 0:00
北流壓力測試門票5分鐘搶光 下午3點還有機會
台北流行音樂中心北基地表演廳8月22日將舉辦最後一場滿載壓力測試，9月5日正式開幕。今日中午12點開放網路索票，3100張網路票不到5分鐘就搶光，北流也在臉書提醒，成功索票後必須在2小時內至7-11機台取票，若未完成取票，系統將在下午3點清票釋出，沒搶到的民眾可再來試手氣。
「北流來襲PUNCH不斷電」滿載測試邀請嘻哈天團頑童MJ116、風靡樂壇的J.Sheon、創作歌手鼓鼓呂思緯、創作才子蕭秉治、「台北周末音樂不斷電」優勝樂團鹿洐人表演，預計找來5000人測試，將比照大型演唱會規模，測試場館前、後台動線、硬體功能，以及服務等項目，並示範空間使用實況，除了提供國內演出團體參考，也希望讓更多民眾認識北流。
北流是國內首座流行音樂場館，分為北、南兩基地，北基地表演廳專為流行音樂演出需求而設計，約可容納5000名觀眾，9月正式啟用，開幕將舉辦售票演出；南基地分為有LIVE HOUSE的「產業館」，以及呈現台灣流行音樂歷史的「文化館」，文化館預計明年6月開幕，產業區則是明年9月開幕。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言