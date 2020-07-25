北流壓力測試門票5分鐘搶光 下午3點還有機會

台北流行音樂中心北基地表演廳8月22日將舉辦最後一場滿載壓力測試，9月5日正式開幕。今日中午12點開放網路索票，3100張網路票不到5分鐘就搶光，北流也在臉書提醒，成功索票後必須在2小時內至7-11機台取票，若未完成取票，系統將在下午3點清票釋出，沒搶到的民眾可再來試手氣。

「北流來襲PUNCH不斷電」滿載測試邀請嘻哈天團頑童MJ116、風靡樂壇的J.Sheon、創作歌手鼓鼓呂思緯、創作才子蕭秉治、「台北周末音樂不斷電」優勝樂團鹿洐人表演，預計找來5000人測試，將比照大型演唱會規模，測試場館前、後台動線、硬體功能，以及服務等項目，並示範空間使用實況，除了提供國內演出團體參考，也希望讓更多民眾認識北流。

北流是國內首座流行音樂場館，分為北、南兩基地，北基地表演廳專為流行音樂演出需求而設計，約可容納5000名觀眾，9月正式啟用，開幕將舉辦售票演出；南基地分為有LIVE HOUSE的「產業館」，以及呈現台灣流行音樂歷史的「文化館」，文化館預計明年6月開幕，產業區則是明年9月開幕。