一次喝百款梅酒！「天滿天神梅酒祭2020」8月限時登場

每年夏日果酒迷最期待的梅酒盛典「2020天滿天神梅酒祭」，8/8、8/9即將在華山文創園區開喝！橫跨日本東北至九州，天滿天神梅酒祭搜羅超過百款來自日本各地獨具特色的梅酒、果實酒，除了老饕定番的濃厚梅酒之外，還有各種草莓酒、柚子酒、蜜柑酒、桃子酒等果酒任君挑選。

「天滿天神梅酒祭」由大阪移師台北，至今已邁入第5屆，除了常駐酒款到齊，今年梅酒屋還特別引薦5款神秘新朋友，挑選來自日本各地的名產鮮果作為原料、職人耗費心神專注釀造熟成，可愛酒標設計靈感來自5篇日本童話故事「從前從前系列」酒款，不論是鮮香清冽的「手榨柚子酒」、多汁甜美的「清水白桃酒」、清新暢快的「瀨戶內檸檬酒」，或是尾韻回甘的「濁梅酒」、香氣淡雅的「貓眼葡萄酒」，每一支酒的風味各有不同。

此外，每年酒友們引頸期盼、超值優惠的日本「松德硝子」outlet也將回歸，由職人精心打造的手工玻璃器皿，展現高超的吹製技術。至於佐酒必不可少的下酒菜，今年天滿天神梅酒祭特別商請小器食堂研發新菜色，包括指名率No.1的日式炸雞塊，還有2020年新風味「蜜汁甜醬」與「花椒鹽檸檬」同步登場；榮冠歷年梅酒祭鹹食部門秒殺之星的「手捏有機米飯糰」，今年還有超開胃的「醬煮金針菇飯糰」，與梅酒超速配。

往年大受女性顧客歡迎的日式刨冰全新口味「研釀檸檬梅酒刨冰」也閃亮上市，選用蝶豆花為雪白的冰山染上深淺漸層的藍紫色，再徐徐澆上研釀檸檬梅酒，沁涼冰爽中帶著一絲若有似無的蜂蜜、檸檬、梅子與燒酎交纏的芳香。不勝酒力也別擔心，現場有一款「無酒精八木濁梅酒刨冰」，口味清甜好看好吃。

天滿天神梅酒祭與小器生活合作，推出「小器+t系列水果杯與酒券套組」，圖案由新銳設計師Vita Yang繪製，限量優惠價499元（原價700元），以此推廣一人一杯重複使用的觀念。

天滿天神梅酒祭2020

活動日期：2020年8月8日（六）~9日（日）

活動時間：12:00～19:00

活動地點：華山1914文化創意產業園區 中4A館

活動票券：免費入場，餐酒兌換券於現場購買

活動專頁：https://bit.ly/3jnTTDH

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康