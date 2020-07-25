送老爸一座球場、還是一套西裝？父親節創意蛋糕大比拚

8月8日父親節即將來臨，往年最簡便又好表達的禮物，莫過父親節蛋糕。今年各飯店搶進，推出「西裝」造型的蛋糕，或者「焦糖老爸」滋味，更取巧的，還將整座高爾夫球場「微型」在蛋糕上，讓人掀開的剎那，不覺莞爾。

香格里拉台北遠東國際大飯店「超前部屬」，即日起至8月9日在館內4家餐廳獻上父親節饗宴，套餐每位1,880至2,680元不等。今年還首度與嘉裕西服攜手合作，推出聯名主題造型蛋糕「紳士的品味」巧克力咖啡蛋糕 ，售價2,888元，7月31日前預訂可獲限量Gin & Tonic經典調酒DIY禮盒。期間於飯店各餐廳點用父親節餐點還可參加抽獎，獎項包含嘉裕訂製西服、Offermann公事包、玉世家翡翠玉印等。

口感紮實、滋味香醇濃厚的「乳酪蛋糕」，堪稱甜點界的萬人迷。台北國賓大飯店Corner Bakery 63國賓麵包房今年就設計融合三種法國頂級乳酪的「諾曼地乳酪蛋糕」，售價1,080元，8月2日前預購可享9折。以巧克力杏仁蛋糕為基底，苦甜中微帶堅果香氣，主角是三種來自法國的頂級乳酪，以多重工序製成濃厚內餡，並加入現磨的新鮮柳橙皮、檸檬皮增添輕盈的森林氣息，再於蛋糕上方點綴如黑珍珠般閃耀的新鮮藍莓，最後放上「I LOVE DAD」的造型巧克力，向爸爸溫情告白。

台北君悅酒店法籍甜點主廚博豊安（Julien Perrinet）今年設計的「休閒老爸」父親節蛋糕，全部可食的高爾夫場景，可以和爸爸來場好吃好玩的君子之爭。即日起至8月9日於Baguette禮品‧烘焙坊限量販售，售價1,088元。

永豐棧酒店風尚點心坊推出的「焦糖老爹」，手工酒瓶象徵著爸氣大人味的形象，外觀以香濃Q透的焦糖淋面，完整包裹著帶著顆粒口感的綿密栗子慕斯，富有櫻桃白蘭地香氣的杏仁蛋糕，微甜檸檬香的Mascarpone Cheese，層層堆疊中藏著令人莞薾的童趣感。每個750元，限量發售。