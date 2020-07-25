快訊

癌末女想見最後一面 母急奔醫院淚嘆：懷胎10月怎不痛

新北貢寮傳百人被大浪沖走為誤報 2人被捲走已救回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

送老爸一座球場、還是一套西裝？父親節創意蛋糕大比拚

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
香格里拉台北遠東國際大飯店與嘉裕西服聯名推出「紳士的品味」父親節限定蛋糕，售價2,888元。圖／台北遠東提供
香格里拉台北遠東國際大飯店與嘉裕西服聯名推出「紳士的品味」父親節限定蛋糕，售價2,888元。圖／台北遠東提供

8月8日父親節即將來臨，往年最簡便又好表達的禮物，莫過父親節蛋糕。今年各飯店搶進，推出「西裝」造型的蛋糕，或者「焦糖老爸」滋味，更取巧的，還將整座高爾夫球場「微型」在蛋糕上，讓人掀開的剎那，不覺莞爾。

香格里拉台北遠東國際大飯店「超前部屬」，即日起至8月9日在館內4家餐廳獻上父親節饗宴，套餐每位1,880至2,680元不等。今年還首度與嘉裕西服攜手合作，推出聯名主題造型蛋糕「紳士的品味」巧克力咖啡蛋糕 ，售價2,888元，7月31日前預訂可獲限量Gin & Tonic經典調酒DIY禮盒。期間於飯店各餐廳點用父親節餐點還可參加抽獎，獎項包含嘉裕訂製西服、Offermann公事包、玉世家翡翠玉印等。 

口感紮實、滋味香醇濃厚的「乳酪蛋糕」，堪稱甜點界的萬人迷。台北國賓大飯店Corner Bakery 63國賓麵包房今年就設計融合三種法國頂級乳酪的「諾曼地乳酪蛋糕」，售價1,080元，8月2日前預購可享9折。以巧克力杏仁蛋糕為基底，苦甜中微帶堅果香氣，主角是三種來自法國的頂級乳酪，以多重工序製成濃厚內餡，並加入現磨的新鮮柳橙皮、檸檬皮增添輕盈的森林氣息，再於蛋糕上方點綴如黑珍珠般閃耀的新鮮藍莓，最後放上「I LOVE DAD」的造型巧克力，向爸爸溫情告白。

台北君悅酒店法籍甜點主廚博豊安（Julien Perrinet）今年設計的「休閒老爸」父親節蛋糕，全部可食的高爾夫場景，可以和爸爸來場好吃好玩的君子之爭。即日起至8月9日於Baguette禮品‧烘焙坊限量販售，售價1,088元。

永豐棧酒店風尚點心坊推出的「焦糖老爹」，手工酒瓶象徵著爸氣大人味的形象，外觀以香濃Q透的焦糖淋面，完整包裹著帶著顆粒口感的綿密栗子慕斯，富有櫻桃白蘭地香氣的杏仁蛋糕，微甜檸檬香的Mascarpone Cheese，層層堆疊中藏著令人莞薾的童趣感。每個750元，限量發售。

台中日月千禧酒店一樓旅覓酒吧也有一款「啡常老爹」，以齒輪組合裝飾的外型，搭配咖啡核桃口味，象徵「父親就像齒輪一樣日以繼夜辛勤運轉，為家人努力」，售價650元，7月31日前預訂可享早鳥9折。

「啡常老爹」父親節蛋糕。圖／日月千禧提供
「啡常老爹」父親節蛋糕。圖／日月千禧提供
永豐棧酒店風尚點心坊推出的「焦糖老爹」。圖／永豐棧酒店提供
永豐棧酒店風尚點心坊推出的「焦糖老爹」。圖／永豐棧酒店提供
台北君悅酒店的「休閒老爸」，整座高爾夫球皆可食。圖／台北君悅提供
台北君悅酒店的「休閒老爸」，整座高爾夫球皆可食。圖／台北君悅提供
香格里拉台北遠東國際大飯店活動大使姜康哲，身著嘉裕西福服裝，手捧父親節聯名蛋糕。圖／台北遠東提供
香格里拉台北遠東國際大飯店活動大使姜康哲，身著嘉裕西福服裝，手捧父親節聯名蛋糕。圖／台北遠東提供
台北國賓飯店專為父親節推出絲滑綿密的「諾曼地乳酪蛋糕」 。圖／台北國賓提供
台北國賓飯店專為父親節推出絲滑綿密的「諾曼地乳酪蛋糕」 。圖／台北國賓提供

父親節

延伸閱讀

別讓爸爸不開心！ 父親節送禮別踩雷

類出國專案航班有譜 長榮航空彩繪機父親節飛航

羽球／牧德盃父親節開打 周天成受邀舉辦簽名會

SOGO史上最猛父親節加碼彩妝節 回饋狂飆創33年新高

相關新聞

北流壓力測試門票5分鐘搶光 下午3點還有機會

台北流行音樂中心北基地表演廳8月22日將舉辦最後一場滿載壓力測試，9月5日正式開幕。今日中午12點開放網路索票，3100...

住飯店「名車任你開」！保時捷、BMW都來助陣

住飯店，名車任你開！這是今夏星級飯店的新點子。晶華國際酒店集團、台中日月千禧酒店都與BMW合作推出優惠住房專案；板橋凱撒...

偽出國正夯！屈臣氏西門店變身「屈臣氏國際機場」

受全球疫情影響無法出國，讓許多想旅遊玩耍的人悶壞了，屈臣氏特別將台北市西門店打造為全台首家機場主題快閃店，即日起為期3個...

木村光希追上Lisa進度 背CELINE半月包美成王祖賢

木村光希（Kōki,）釋出一系列戶外美圖，穿出丹寧褲的青春翹臀，肩上的CELINE Triomphe Canvas Ev...

送老爸一座球場、還是一套西裝？父親節創意蛋糕大比拚

8月8日父親節即將來臨，往年最簡便又好表達的禮物，莫過父親節蛋糕。今年各飯店搶進，推出「西裝」造型的蛋糕，或者「焦糖老爸...

一次喝百款梅酒！「天滿天神梅酒祭2020」8月限時登場

每年夏日果酒迷最期待的梅酒盛典「2020天滿天神梅酒祭」，8/8、8/9即將在華山文創園區開喝！橫跨日本東北至九州，天滿...

快來報名！拍美照換「5日免費住宿」 澎澄飯店開催中

想要不用花錢入住澎湖星飯店嗎？澎澄飯店推出「換宿澎澄夜」的旅遊體驗，邀請攝影愛好者們發揮長才，探索澎湖之美，報名時間自即...

米其林一星「大三元酒樓」回歸！限期推「私房懷舊菜」

疫情期間，決定停業兩個月進行老店改裝的米其林一星餐廳「大三元酒樓」回來了，8月1日至10月31日將限期推出「大三元50年...

用「聽」的沛納海 品牌官方Spotify帳號新上線

如何感受一個品牌的底蘊？了解其歷史背景，感受其產品設計、實際體驗，甚至前往原產地觀摩，都是不錯的五官與知性之旅。但當今國...

「5G抗老」！資生堂激抗痕亮采緊緻系列迅速找回童顏

5G不只代表電信的網速變快，也有保養品牌喊出要「5G抗老」，資生堂推出全新的「激抗痕亮采緊緻系列」，就喊出要5G抗老，要...

沒藝Fun券福容福隆店補給你 身分證尾數126入住送600元

由文化部推出藝Fun券600元補助金，21日以身分證字號尾數指定號，抽出200萬名的幸運得獎者，但尾數1、2、6的民眾成...

2大牛仔褲品牌申請破產保護 下一個是誰？

雖然國內新冠肺炎疫情並不嚴峻，但對比美國或是其他國家多數仍處於緊急狀態，因此，也導致不少時尚品牌無法繼續維持生計，相繼宣...

熱門新聞

人氣爆炸！桃園「XPark」水族館首日搶票 一開放系統被塞爆

124年來新高！台北39.7度熱到刷新5紀錄 氣象局：恐更高溫

好消息！北市捷運環狀線東環段基本設計啟動

「03016191」千萬富翁是你嗎？ 5-6月期統一發票特別獎出爐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。