快來報名！拍美照換「5日免費住宿」 澎澄飯店開催中

想要不用花錢入住澎湖星飯店嗎？澎澄飯店推出「換宿澎澄夜」的旅遊體驗，邀請攝影愛好者們發揮長才，探索澎湖之美，報名時間自即日起至8月14日，只要上傳攝影作品集，獲選者不僅享有免費住宿與早餐，還能騎Gogoro輕鬆暢遊菊島。

有台灣版馬爾地夫之稱的澎湖，擁有美麗的海灣，南方四島的繽紛海底世界與整片珊瑚美景，吸引旅客朝聖，每年夏天國際海上花火節更是屢創高峰，進入秋冬季節的澎湖氣候舒適涼爽，今年還有國際澎湖灣燈光節加持，澎澄飯店策畫「換宿澎澄夜」旅遊體驗，徵求喜愛攝影及拍照的神攝手報名，至活動網頁填寫報名表並上傳個人作品集，經主辦單位評選決議後，9月4日於澎澄飯店官方網站與臉書粉絲專頁線上公布獲選者，獲選者可於10月連續5日入住。

為能更貼近海島生活，旅宿期間，飯店還會安排專人介紹澎湖特色與海洋文化，同時能體驗飯店職人日常，以不同的角度認識這座島嶼。不僅免費提供每日早餐及雙人住宿費用(價值49,500元)，還享有Gogoro騎到飽(價值22,00元)、全台唯一大型極限運動攀岩場星探索體驗券一張與1,000元美食基金，暢遊澎湖各角落。

詳情可見澎澄飯店官網活動頁面及臉書粉絲專頁，或活動簡章：https://reurl.cc/V69Q1n。