快訊

癌末女想見最後一面 母急奔醫院淚嘆：懷胎10月怎不痛

新北貢寮傳百人被大浪沖走為誤報 2人被捲走已救回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

住飯店「名車任你開」！保時捷、BMW都來助陣

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
板橋凱撒大飯店選定專案可搭名車野餐去。圖／板橋凱撒大飯店提供
板橋凱撒大飯店選定專案可搭名車野餐去。圖／板橋凱撒大飯店提供

住飯店，名車任你開！這是今夏星級飯店的新點子。晶華國際酒店集團、台中日月千禧酒店都與BMW合作推出優惠住房專案；板橋凱撒攜手保時捷，入住可預約試乘；台北君悅的「幸運星」則有BMW X6頂級百萬名車免費開一年。

晶華酒店集團於台北晶華、太魯閣晶英、台南晶英和晶英國際行館推出「BMW仲夏遊─全新3系列版」住房優惠，每房6,300元起便可入住上述飯店，並於下榻期間免費駕乘全新BMW 3系列/ BMW 3系列Touring車款，還包括早餐和各項館內設施及禮遇；聰明消費建議搭配加購高鐵車票7折優惠、「安心旅遊券」和「振興券」一同使用，可輕鬆完成島內超值自駕遊。

此外，台中日月千禧酒店即日起至9月30日，也與BMW總代理汎德攜手推出「BMW仲夏遊」住房專案，期間入住即可免費體驗BMW 3系列Touring旅行車，雙人每房每晚5,699元起。此專案並依入住人數搭贈百匯自助式早餐。

板橋凱撒大飯店即日起至8月31日與保時捷新北聯手合作打造「品味生活輕旅行」系列活動，將價值近900萬Porsche 911 Cabriolet跑車開進飯店一樓大廳，提供旅客拍照打卡參加抽獎；同時免費提供房客預約試乘保時捷Macan及Cayenne S車款，以及限量8間「乘保時捷趣野餐」住房專案，入住頂級寰宇套房、搭乘保時捷專車外出野餐及隔日早餐等，專案價3,999元(價值31,380元，等同1折)，若再搭配振興券及安心旅遊補助，兩人出遊等於免費暢玩。

台北君悅酒店也玩加碼，即日起至9月20日推出「尋找勁夏幸運星」滿千抽獎活動，活動期間至飯店任一餐廳消費滿1,000元，即可獲得一張抽獎券，有機會抽中BMW X6頂級百萬名車免費開一年、超人氣自助餐凱菲屋雙人免費吃到年底、67坪總統套房4天3夜雙人奢華假期、奢華SPA療程等多達100項超值好禮。

台北君悅滿千抽獎活動，首獎為BMW X6 40i 免費開一年。圖／台北君悅酒店提供
台北君悅滿千抽獎活動，首獎為BMW X6 40i 免費開一年。圖／台北君悅酒店提供
台北君悅酒店消費滿千元就可參加抽獎。圖／台北君悅酒店提供
台北君悅酒店消費滿千元就可參加抽獎。圖／台北君悅酒店提供
板橋凱撒朋派自助餐現正推出「仲夏南洋嘉年華」美食饗宴。圖／板橋凱撒提供
板橋凱撒朋派自助餐現正推出「仲夏南洋嘉年華」美食饗宴。圖／板橋凱撒提供
晶華酒店集團於台北晶華、太魯閣晶英、台南晶英和晶英國際行館推出「BMW仲夏遊─全新3系列版」住房優惠。圖／晶華酒店集團提供
晶華酒店集團於台北晶華、太魯閣晶英、台南晶英和晶英國際行館推出「BMW仲夏遊─全新3系列版」住房優惠。圖／晶華酒店集團提供
BMW仲夏遊住房專案。圖／日月千禧提供
BMW仲夏遊住房專案。圖／日月千禧提供

BMW 酒店 保時捷

延伸閱讀

影／BMW 760Li單挑Maybach 62！加速能秒殺一堆鋼砲！

北部飯店住房率仍低 業者攜名車廠商搶客

都市旅遊比奢華！ 「板橋凱撒X保時捷」聯手推專案價3,999元

1千變9千、0元入住還倒賺3000元！ 振興三倍券「北部飯店」超殺住宿、餐飲優惠懶人包

相關新聞

北流壓力測試門票5分鐘搶光 下午3點還有機會

台北流行音樂中心北基地表演廳8月22日將舉辦最後一場滿載壓力測試，9月5日正式開幕。今日中午12點開放網路索票，3100...

住飯店「名車任你開」！保時捷、BMW都來助陣

住飯店，名車任你開！這是今夏星級飯店的新點子。晶華國際酒店集團、台中日月千禧酒店都與BMW合作推出優惠住房專案；板橋凱撒...

偽出國正夯！屈臣氏西門店變身「屈臣氏國際機場」

受全球疫情影響無法出國，讓許多想旅遊玩耍的人悶壞了，屈臣氏特別將台北市西門店打造為全台首家機場主題快閃店，即日起為期3個...

木村光希追上Lisa進度 背CELINE半月包美成王祖賢

木村光希（Kōki,）釋出一系列戶外美圖，穿出丹寧褲的青春翹臀，肩上的CELINE Triomphe Canvas Ev...

送老爸一座球場、還是一套西裝？父親節創意蛋糕大比拚

8月8日父親節即將來臨，往年最簡便又好表達的禮物，莫過父親節蛋糕。今年各飯店搶進，推出「西裝」造型的蛋糕，或者「焦糖老爸...

一次喝百款梅酒！「天滿天神梅酒祭2020」8月限時登場

每年夏日果酒迷最期待的梅酒盛典「2020天滿天神梅酒祭」，8/8、8/9即將在華山文創園區開喝！橫跨日本東北至九州，天滿...

快來報名！拍美照換「5日免費住宿」 澎澄飯店開催中

想要不用花錢入住澎湖星飯店嗎？澎澄飯店推出「換宿澎澄夜」的旅遊體驗，邀請攝影愛好者們發揮長才，探索澎湖之美，報名時間自即...

米其林一星「大三元酒樓」回歸！限期推「私房懷舊菜」

疫情期間，決定停業兩個月進行老店改裝的米其林一星餐廳「大三元酒樓」回來了，8月1日至10月31日將限期推出「大三元50年...

用「聽」的沛納海 品牌官方Spotify帳號新上線

如何感受一個品牌的底蘊？了解其歷史背景，感受其產品設計、實際體驗，甚至前往原產地觀摩，都是不錯的五官與知性之旅。但當今國...

「5G抗老」！資生堂激抗痕亮采緊緻系列迅速找回童顏

5G不只代表電信的網速變快，也有保養品牌喊出要「5G抗老」，資生堂推出全新的「激抗痕亮采緊緻系列」，就喊出要5G抗老，要...

沒藝Fun券福容福隆店補給你 身分證尾數126入住送600元

由文化部推出藝Fun券600元補助金，21日以身分證字號尾數指定號，抽出200萬名的幸運得獎者，但尾數1、2、6的民眾成...

2大牛仔褲品牌申請破產保護 下一個是誰？

雖然國內新冠肺炎疫情並不嚴峻，但對比美國或是其他國家多數仍處於緊急狀態，因此，也導致不少時尚品牌無法繼續維持生計，相繼宣...

熱門新聞

人氣爆炸！桃園「XPark」水族館首日搶票 一開放系統被塞爆

124年來新高！台北39.7度熱到刷新5紀錄 氣象局：恐更高溫

好消息！北市捷運環狀線東環段基本設計啟動

「03016191」千萬富翁是你嗎？ 5-6月期統一發票特別獎出爐

威力彩頭獎衝31億 四次20億獎金第二區都出這兩號碼

威力彩上看31億元！ 專家分析：生命靈數「這4種人」中獎機會最大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。