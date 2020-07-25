住飯店「名車任你開」！保時捷、BMW都來助陣

住飯店，名車任你開！這是今夏星級飯店的新點子。晶華國際酒店集團、台中日月千禧酒店都與BMW合作推出優惠住房專案；板橋凱撒攜手保時捷，入住可預約試乘；台北君悅的「幸運星」則有BMW X6頂級百萬名車免費開一年。

晶華酒店集團於台北晶華、太魯閣晶英、台南晶英和晶英國際行館推出「BMW仲夏遊─全新3系列版」住房優惠，每房6,300元起便可入住上述飯店，並於下榻期間免費駕乘全新BMW 3系列/ BMW 3系列Touring車款，還包括早餐和各項館內設施及禮遇；聰明消費建議搭配加購高鐵車票7折優惠、「安心旅遊券」和「振興券」一同使用，可輕鬆完成島內超值自駕遊。

此外，台中日月千禧酒店即日起至9月30日，也與BMW總代理汎德攜手推出「BMW仲夏遊」住房專案，期間入住即可免費體驗BMW 3系列Touring旅行車，雙人每房每晚5,699元起。此專案並依入住人數搭贈百匯自助式早餐。

板橋凱撒大飯店即日起至8月31日與保時捷新北聯手合作打造「品味生活輕旅行」系列活動，將價值近900萬Porsche 911 Cabriolet跑車開進飯店一樓大廳，提供旅客拍照打卡參加抽獎；同時免費提供房客預約試乘保時捷Macan及Cayenne S車款，以及限量8間「乘保時捷趣野餐」住房專案，入住頂級寰宇套房、搭乘保時捷專車外出野餐及隔日早餐等，專案價3,999元(價值31,380元，等同1折)，若再搭配振興券及安心旅遊補助，兩人出遊等於免費暢玩。