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用「聽」的沛納海 品牌官方Spotify帳號新上線
如何感受一個品牌的底蘊？了解其歷史背景，感受其產品設計、實際體驗，甚至前往原產地觀摩，都是不錯的五官與知性之旅。但當今國界大量封閉，在長距離跨國界移動難度大幅提升的同時，鐘表品牌沛納海（PANERAI）想到了借助科技與數位，推出全新Spotify官方帳號，感受一個手表品牌的氛圍？現在，可以用聽的！
配合先前推出的數位體驗平台PAMCAST與首個章節主題「義式色彩美學（Italian Colors）」，全長約兩小時、20首的音樂清單包含有Trip Hop名家Massive Attack的「Paradise Circus」、法國DJ Kungs的「Paris」，以及Daft Punk演繹、義大利作曲家兼製作人Giovanni Giorgio Moroder獨白的單曲「Giorgio By Morode」，音樂種類涵蓋電子、流行、R&B，讓人從聽覺感受熱情、動感、富有生活樂趣與節奏感的義大利繽紛色彩。
而先前推出的「義式色彩美學」僅是沛納海PAMCAST預計將推出的八個章節中的首部曲，其內容將包含表款的設計與介紹、和品牌習習相關的大小故事，並將有包含但不限於旅遊的精彩生活資訊，並將以每週更新的方式、陸續豐富網站內容。
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