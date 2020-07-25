用「聽」的沛納海 品牌官方Spotify帳號新上線

如何感受一個品牌的底蘊？了解其歷史背景，感受其產品設計、實際體驗，甚至前往原產地觀摩，都是不錯的五官與知性之旅。但當今國界大量封閉，在長距離跨國界移動難度大幅提升的同時，鐘表品牌沛納海（PANERAI）想到了借助科技與數位，推出全新Spotify官方帳號，感受一個手表品牌的氛圍？現在，可以用聽的！

正在進行防水性能測試的沛納海腕表們。想下水？先透過性能考驗！圖 / PANERAI提供。

配合先前推出的數位體驗平台PAMCAST與首個章節主題「義式色彩美學（Italian Colors）」，全長約兩小時、20首的音樂清單包含有Trip Hop名家Massive Attack的「Paradise Circus」、法國DJ Kungs的「Paris」，以及Daft Punk演繹、義大利作曲家兼製作人Giovanni Giorgio Moroder獨白的單曲「Giorgio By Morode」，音樂種類涵蓋電子、流行、R&B，讓人從聽覺感受熱情、動感、富有生活樂趣與節奏感的義大利繽紛色彩。

「五漁村（Cinque Terre）」是義大利相當知名的熱門觀光景點，也在沛納海PAMCAST中有詳盡介紹。圖 / 翻攝自PANERAI網站。 繼日前在官方網站架構下推出PAMCAST數位頻道後，沛納海（PANERAI）再次推出品牌專屬的Spotify官方帳號，從聽覺感受品牌的能量與品味共鳴。圖 / PANERAI提供。

而先前推出的「義式色彩美學」僅是沛納海PAMCAST預計將推出的八個章節中的首部曲，其內容將包含表款的設計與介紹、和品牌習習相關的大小故事，並將有包含但不限於旅遊的精彩生活資訊，並將以每週更新的方式、陸續豐富網站內容。