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「5G抗老」！資生堂激抗痕亮采緊緻系列迅速找回童顏

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
資生堂激抗痕亮采緊緻系列。圖／資生堂提供
資生堂激抗痕亮采緊緻系列。圖／資生堂提供

5G不只代表電信的網速變快，也有保養品牌喊出要「5G抗老」，資生堂推出全新的「激抗痕亮采緊緻系列」，就喊出要5G抗老，要大家年輕的速度要比別人快，全系列產品包括緊緻霜、緊緻乳、緊緻眼霜與眼膜，全系列帶領大家對抗老化。

資生堂激抗痕亮采緊緻系列產品，帶來賦活、緊緻與亮采，透過百年抗老科技研究，採用高感度傳遞科技++，內含赤棗萃取精華、超級彈力粉末、明日葉α、植物鏈結配方，增添肌膚明亮度。並使用紅花、踴子草本萃取精華，加入保加利亞玫瑰水，佐以原生激活科技，可以活化肌膚，緊緻輪廓線。

最後還有橄欖葉、柴胡、紅葉與當歸等萃取精華，強化亮采保濕，突破地心引力。

全系列最推激抗痕亮采緊緻霜，共有輕盈／豐潤兩版本，適合不同膚質，採用高感度傳遞科技，讓抗老成分能被肌膚吸收，在保養最後一個程序使用，均勻塗抹全臉，並在表情紋上加強按摩。

白天可使用激抗痕亮采緊緻乳液SPF30，是上妝前的最後一個保養步驟，打造天然屏障，抵禦紫外線傷害。眼周則是最會洩漏女人年齡的部位，使用緊緻眼霜、眼膜一起使用，呵護眼周肌膚，眼霜增加松果緊緻複合物，拯救疲勞的眼袋困擾。

資生堂激抗痕亮采緊緻乳液SPF30／75ml／3,300元。圖／資生堂提供
資生堂激抗痕亮采緊緻乳液SPF30／75ml／3,300元。圖／資生堂提供
資生堂激抗痕亮采緊緻眼霜，強化眼袋修護。圖／資生堂提供
資生堂激抗痕亮采緊緻眼霜，強化眼袋修護。圖／資生堂提供
資生堂激抗痕亮采緊緻眼膜，照護眼周肌膚。圖／資生堂提供
資生堂激抗痕亮采緊緻眼膜，照護眼周肌膚。圖／資生堂提供
資生堂激抗痕亮采緊緻乳，適合白天妝前使用。圖／資生堂提供
資生堂激抗痕亮采緊緻乳，適合白天妝前使用。圖／資生堂提供
資生堂激抗痕亮采緊緻眼膜／一盒12片／2,400元。圖／資生堂提供
資生堂激抗痕亮采緊緻眼膜／一盒12片／2,400元。圖／資生堂提供
資生堂激抗痕亮采緊緻霜（豐潤／輕盈）／50ml／3,700元。圖／資生堂提供
資生堂激抗痕亮采緊緻霜（豐潤／輕盈）／50ml／3,700元。圖／資生堂提供
資生堂喊出5G抗老。圖／資生堂提供
資生堂喊出5G抗老。圖／資生堂提供
資生堂激抗痕亮采緊緻霜（豐潤／輕盈）／50ml／3,700元。圖／資生堂提供
資生堂激抗痕亮采緊緻霜（豐潤／輕盈）／50ml／3,700元。圖／資生堂提供

抗老 資生堂

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