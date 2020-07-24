曾之喬性感美胸、瘦子帥氣隨性 出席DIOR七夕快閃店

DIOR慶賀七夕情人節，以愛之名在新光三越台北信義新天地A9館打造「Dioramour期間限定店」，邀請瘦子E.SO、曾之喬出席開幕活動，瘦子穿上奢華時裝表示材質超舒服，大感驚艷；曾之喬祭出性感胸線，身穿浪漫紗裙、搭襯剛毅的眼線，剛柔並濟展現Dioramour系列的俏皮性感。

曾之喬對於精緻可愛的Book Tote迷你版甚為傾心，瘦子笑說真心不懂小型迷你包款，「因為我很務實，像大尺寸Book Tote就很實用。」DIOR在2020年七夕情人節結合了DIOR和Amour兩個字元，打造出Dioramour期間限定系列，用以歌頌愛情的美好。Dioramour系列運用熱烈的紅色、俏皮的波點作為設計定調，紅色是迪奧先生摯愛的「生命的顏色」，濃烈情意也表現在女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiur設計的單品之中，Dioramour系列透過紅色及波卡圓點印花，呈現經典手袋的新貌。