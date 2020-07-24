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女大生露下體「想紅」：女性的解放 要由女性自己決定

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曾之喬性感美胸、瘦子帥氣隨性 出席DIOR七夕快閃店

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
Dioramour D-Connect紅色波卡圓點橡膠球鞋，42,000元。圖／DIOR提供
Dioramour D-Connect紅色波卡圓點橡膠球鞋，42,000元。圖／DIOR提供

DIOR慶賀七夕情人節，以愛之名在新光三越台北信義新天地A9館打造「Dioramour期間限定店」，邀請瘦子E.SO、曾之喬出席開幕活動，瘦子穿上奢華時裝表示材質超舒服，大感驚艷；曾之喬祭出性感胸線，身穿浪漫紗裙、搭襯剛毅的眼線，剛柔並濟展現Dioramour系列的俏皮性感。

曾之喬對於精緻可愛的Book Tote迷你版甚為傾心，瘦子笑說真心不懂小型迷你包款，「因為我很務實，像大尺寸Book Tote就很實用。」DIOR在2020年七夕情人節結合了DIOR和Amour兩個字元，打造出Dioramour期間限定系列，用以歌頌愛情的美好。Dioramour系列運用熱烈的紅色、俏皮的波點作為設計定調，紅色是迪奧先生摯愛的「生命的顏色」，濃烈情意也表現在女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiur設計的單品之中，Dioramour系列透過紅色及波卡圓點印花，呈現經典手袋的新貌。

暢銷的Book托特包推出全新直式迷你托特包，Book Mini輪廓則是以紅色波點搭襯紅色品牌字母與Paris字樣，Lady Dior手袋搭配了可愛的白、紅色波點愛心吊飾；此外，經典服裝例如紗裙洋裝、連帽外套等，也有嶄新的波點系列，活潑性感。為慶祝期間限定店的開幕，共推出4款獨家Dioramour系列商品，包括Lady Dior紅色波卡圓點刺繡帆布提包、Lady Dior拿鐵白籐格紋飾愛心吊飾提包、Book紅色波卡圓點刺繡帆布小型托特包，以及附有鍊帶的紅色波卡圓點五層小牛皮卡夾；「Dioramour期間限定店」於即日起登場，開設至8月30日止。

Dioramour紅色波卡圓點長夾附可拆式鍊帶，64,000元。圖／DIOR提供
Dioramour紅色波卡圓點長夾附可拆式鍊帶，64,000元。圖／DIOR提供
曾之喬穿戴性感俏皮的Dioramour紅色波卡圓點薄紗洋裝35萬元、羅盤玫瑰紅色真漆腕表13萬6,000元、珍珠母貝戒指10萬8,000元、D-Moi絲絨高跟鞋27,000元、Mimirose玫瑰金紅寶石耳釘51,000元、陶瓷心型項鍊66,200元，搭配Dioramour My ABCDior紅色籐格紋小羊皮提包搭配客製化掛飾背帶14萬元。記者陳立凱／攝影
曾之喬穿戴性感俏皮的Dioramour紅色波卡圓點薄紗洋裝35萬元、羅盤玫瑰紅色真漆腕表13萬6,000元、珍珠母貝戒指10萬8,000元、D-Moi絲絨高跟鞋27,000元、Mimirose玫瑰金紅寶石耳釘51,000元、陶瓷心型項鍊66,200元，搭配Dioramour My ABCDior紅色籐格紋小羊皮提包搭配客製化掛飾背帶14萬元。記者陳立凱／攝影
瘦子與曾之喬出席新光三越台北信義新天地A9館「Dioramour期間限定店」。記者陳立凱／攝影
瘦子與曾之喬出席新光三越台北信義新天地A9館「Dioramour期間限定店」。記者陳立凱／攝影
Dioramour My ABCDior紅色籐格紋小羊皮提包搭配客製化掛飾背帶，140,000元。圖／DIOR提供
Dioramour My ABCDior紅色籐格紋小羊皮提包搭配客製化掛飾背帶，140,000元。圖／DIOR提供
新光三越台北信義新天地A9館「Dioramour期間限定店」。圖／DIOR提供
新光三越台北信義新天地A9館「Dioramour期間限定店」。圖／DIOR提供
瘦子與曾之喬出席新光三越台北信義新天地A9館「Dioramour期間限定店」。記者陳立凱／攝影
瘦子與曾之喬出席新光三越台北信義新天地A9館「Dioramour期間限定店」。記者陳立凱／攝影
新光三越台北信義新天地A9館「Dioramour期間限定店」。圖／DIOR提供
新光三越台北信義新天地A9館「Dioramour期間限定店」。圖／DIOR提供
新光三越台北信義新天地A9館「Dioramour期間限定店」。圖／DIOR提供
新光三越台北信義新天地A9館「Dioramour期間限定店」。圖／DIOR提供
瘦子與曾之喬出席新光三越台北信義新天地A9館「Dioramour期間限定店」。圖／記者陳立凱攝影、DIOR提供
瘦子與曾之喬出席新光三越台北信義新天地A9館「Dioramour期間限定店」。圖／記者陳立凱攝影、DIOR提供
Dioramour Book mini紅色波卡圓點刺繡帆布迷你托特包，76,000元。圖／DIOR提供
Dioramour Book mini紅色波卡圓點刺繡帆布迷你托特包，76,000元。圖／DIOR提供
瘦子穿海軍藍獵裝夾克92,000元、Saddle Oblique藍色緹花馬鞍斜背包64,000元、銠金屬項鍊32,500元、CD1網孔休閒鞋40,000元。記者陳立凱／攝影
瘦子穿海軍藍獵裝夾克92,000元、Saddle Oblique藍色緹花馬鞍斜背包64,000元、銠金屬項鍊32,500元、CD1網孔休閒鞋40,000元。記者陳立凱／攝影
Dioramour Lady Dior拿鐵白籐格紋飾愛心吊飾小型提包，140,000元。圖／DIOR提供
Dioramour Lady Dior拿鐵白籐格紋飾愛心吊飾小型提包，140,000元。圖／DIOR提供
Dioramour紅色波卡圓點愛心手鍊，18,500元。圖／DIOR提供
Dioramour紅色波卡圓點愛心手鍊，18,500元。圖／DIOR提供

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