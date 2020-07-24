曾之喬「胸猛」出席DIOR 「在台灣不敢穿」的裙裝好性感

DIOR慶賀七夕情人節，在新光三越台北信義新天地A9館打造「Dioramour期間限定店」，曾之喬穿波點裙裝現身，祭出性感長輩，她表示，「在台灣不敢這樣穿，畢竟是公眾人物，回頭率太高了，去歐洲就可以。」本日穿搭還沒跟老公報備，但還好老公只會微吃醋，不會真的生氣，「如果在國外，不穿內衣、有安全措施也是可以，就是看所在地的民情風俗。」

對於先生送實用的大包款ok嗎？她笑說，「如果送DIOR Book Tote當然是可以啊！但如果送太休閒、媽媽包，就會覺得是要我去買菜嗎？太生活了，就像送家電給我，也會覺得啊還不是我要煮。」展現聊姐的氣勢，曾之喬加碼說明，男生總覺得女友像小女孩，送女友禮物都像送給乾女兒，例如有蝴蝶結的髮帶、髮箍，「我18歲的時候可能會覺得好好看，現在就只能收下說謝謝，睡覺前可以戴一戴。」而她包包裡一定要準備的就是口紅、小的遮瑕膏還有喉糖，「因為太愛聊天了！」

曾之喬也分享她自己買包包的謹慎三步驟、遠離衝動消費，「就是先拿起來看一看、仔細欣賞，然後在全身鏡看一看詮釋起來如何，第三步驟就是拍照看看整體比例好不好看，經過這三道程序，通常就可以決定要不要下手。至於旁邊人的意見，聽聽就好。」