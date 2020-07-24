瘦子穿奢華時裝大驚豔：「超舒服！像女生貼身衣物」

DIOR慶賀七夕情人節，以愛之名在新光三越台北信義新天地A9館打造「Dioramour期間限定店」，邀請瘦子E.SO出席，他表示，「第一次出席精品活動有點緊張，其實不太懂包包，昨天還做了一下功課。」

瘦子近期較有機會穿西裝，他偏好「不要很花、越素越好、乾淨俐落」，對於出席活動穿上DIOR棉針織衫、長褲令他驚豔，他也用瘦子風格的形容表示，「材質太舒服了，像女生的貼身衣物一樣，滑滑的、超舒適。」他笑說真心不懂小型迷你包款，「為什麼要買這麼小的包？要裝什麼？如果是我會買大一點的，像Book Tote很好裝，很務實，我比較在意實用性啦。」並促狹表示自己不用帶包包，有東西就放在助理身上就好。接下來的七夕情人節還沒想到要送女友什麼禮物，超級務實的他之前曾經送過電鍋、烤箱，讓喜歡煮飯的女友備齊夠猛、好用、不委屈的家電。

至於他個人很好滿足，送ps4的VR給他就會很開心，「但這是讓感情疏遠的關鍵，傻了才送這東西，但我收到真的很感動，覺得哇送這個真的太無私了、這麼替我想。」最近真的太忙，和女友每天就是道早安、晚安，如果七夕放一整天假，可以相處一整天兩人都會很開心、很滿足。