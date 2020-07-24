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恆隆行、全國電子攜手做公益　買Dyson主機就捐200元購物基金

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
恆隆行Dyson、全國電子攜手啟動「用愛接力．你購物我捐款」公益活動。圖／恆隆行提供
恆隆行Dyson、全國電子攜手啟動「用愛接力．你購物我捐款」公益活動。圖／恆隆行提供

今年新冠肺炎疫情衝擊全球，不僅全面影響產業、消費與大眾生活，長期協助社會弱勢的社福團體也連帶受到波及。恆隆行、全國電子攜手發起愛心購物基金計畫，即日起至9月30日消費者於全台的全國電子門市購買任一款Dyson主機商品，雙方就共同捐贈200元購物基金給家扶基金會，期望透過「你購物我捐款」的活動，號召全民響應公益。

長期關注社會弱勢兒童與家庭的家扶基金會服務經費主要來自於小額捐贈，在疫情影響下捐款金額較往年減少三分之一。恆隆行Dyson事業處處長 董家彰表示，恆隆行率先於7月初捐贈市價總值超過200萬元的Dyson空氣清淨機、吸塵器、乾手機等產品，提供全台32個家扶中心據點使用，有鑑於弱勢家庭受疫情衝擊、物資需求更大，因此與全國電子聯手發起愛心購物基金計畫，將募得捐款轉化為受扶助家庭的購物基金。

即日起至9月30日於全台全國電子門市購買任一Dyson主機商品，恆隆行Dyson與全國電子就共同捐贈200元購物基金給家扶基金會，不僅能搭配政府振興三倍券使用，即日起至7月31日還可參加Dyson於全國電子門市推出的Dyson 虛擬加倍奉還振興券活動，活動期間購買Dyson任一主機商品（福利品除外），可獲贈面額3,000元的Dyson虛擬加倍奉還振興券一張。

購物 疫情 捐款

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