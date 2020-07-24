BOSS 2020秋冬男裝 城市正裝與休閒街頭的巧妙折衷

雖然七月的暑氣正旺，2020年德國男裝品牌BOSS的2020秋冬裝卻已悄悄上市。現代的剪裁、經過改良後的外套輪廓，加上柔軟、具有垂墜感的針織單品，以「Generations」為主題，貫穿了長大衣、西裝等不同單品。

九分褲搭配休閒鞋、毛帽的公式組合，勾勒出秋冬BOSS遊走於城市街道的時髦身影。長版的翻毛領雙排扣皮外套，預演了凜冬的嚴峻，柔軟的咖啡色皮革，展現BOSS男子的成熟深邃氣韻。呢絨的毛帽、長版的西裝外套和抽繩長褲則在正式中偷渡進了街頭的輕快不羈，同時白色抽象幾何圖案，則在慣常的深色秋冬物件中、令人眼神一亮。

格紋的成套西裝外套與西裝長褲，則找回BOSS男裝的嚴謹，並適用於多數正式、派對、商務場合。純白色、簡領的西上衣和休閒長褲，帶來明快印象，是時下流行的Smart Casual商務休閒風格；最後別忘了男士熱愛的鞋履，BOSS也帶來拼接的厚底休閒鞋、白色牛皮運動鞋與十孔的正式皮鞋，經典、不花俏，嚴謹中找出變化，正是BOSS身為德國男裝品牌的2020秋冬穿搭精髓風貌。