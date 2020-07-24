金門第八代廉政風獅爺公仔出爐 水獺與鱟成亮點

金門縣政府的第七代廉政風獅爺，以「神力女超人」與「美國隊長」為噱頭，推出以來大受歡迎，今天縣府政風處又推出第八代「廉政風獅爺公仔」，可愛的風獅爺以雙手環抱金門在地特色生物「水獺」及「鱟」，展現縣府重視生態與環境共存共榮，政令宣導之餘不忘帶上保育觀念。

睽違近2年，第八代「廉政風獅爺公仔」今天正式亮相，第八代的公仔仍請地區風獅爺大師浯州陶藝坊王明宗老師設計，經過多方討論與修改，除沿襲以往金門風獅爺「圓眼凸出，獅鼻頭寬闊，呲咧大嘴」的樣貌，更融合上古法獸「廌獸」的獨角造型，佐以雙手環抱金門在地特色生物「水獺」及「鱟」，凸顯風獅爺的「鎮(政)風止煞」及廌獸代表的「明辨是非」形象。

縣府政風處長陳治平表示，此次的宣傳主軸是，「『獺』上金門，廉政尚『鱟』」，向民眾傳達當您在金門這座具有人文及無價文化資產島嶼時，除了品味當地豐富的生態環境外，同時體現到親切、優質且公開透明的廉政公共服務。