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《雖然是精神病但沒關係》徐睿知淡妝0瑕疵秘訣大公開

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
徐睿知私下保養非常簡單。圖／摘自IG
徐睿知私下保養非常簡單。圖／摘自IG

近期火紅的韓劇《雖然是精神病但沒關係》，引發許多人討論，即使沒看過，也應該聽別人說過，可知這劇深植人心。劇中的女主角徐睿知的亮眼表現，更是受到大家的喜愛，也圈粉許多人。

在追劇時，許多女生都留意到徐睿知在臉上的妝容，不以濃妝為主，反而以淡妝為主，更顯個人獨特魅力。

但淡妝非常考驗一個人的膚質，無論是透亮程度、肌膚細緻度，都備受考驗。徐睿知曾經在受訪時，分享自己的護膚方式，即使再累，都一定不會放棄的保養是「卸妝」與「基礎簡單保養」。

卸妝關係臉部的清潔，也是徐睿知最在意的保養環節。在卸妝的挑選上，無論是淡妝、難卸的眼唇妝，都一定會使用「卸妝水」，將化妝棉浸潤，濕敷20秒左右，再輕輕搓揉擦拭殘妝。

徐睿知認為，要讓皮膚好的保養方式很簡單，只要確認是否有把臉上的清潔做到滿，之後的保養程序上，當然自然會吸收更好，搭配著手部的按摩，保養起來輕鬆又有效。

市面上有許多的卸妝產品，有卸妝水、卸妝乳、卸妝油、卸妝紙巾等，該如何選擇適合自己的呢？

卸妝水

質地較為輕盈，適合不喜歡油膩的人。使用時，建議搭配化妝棉使用，可濕敷，用化妝棉擦拭按摩的方式卸除彩妝。但由於質地輕盈，局部較為防水的彩妝，不建議使用卸妝水卸除，可能導致彩妝還殘留在肌膚上，還是使用眼唇專用卸妝，才能卸妝卸得安心。

卸妝油

卸妝油是使用油脂將肌膚的彩妝溶解，建議可使用在持妝較長的妝容上，雖然有些油膩，但相較於卸妝水來說，會比較乾淨，但油膩就無法避免了。油類的卸妝，大多需要經過「乳化」的過程，來清潔臉上的妝品，使用後還是要用臉部清潔再清洗一次，才能完美到位。

卸妝乳

卸妝乳與卸妝油，有許多相似處，差別只在於油屬於液體狀，卸妝乳為固態。許多的卸妝乳，標榜著邊卸妝、邊護膚，所以搭配著熱敷、按摩，邊卸妝邊享受著給肌膚紓壓，也是一種享受。

卸妝紙巾

近期市面上出現了卸妝紙巾，標榜能卸除全臉妝容，簡單又方便，非常適合懶人族群。但還是建議，在使用卸妝紙巾，還是別太依賴標榜的效果，畢竟眼唇妝的防水效果，每一個品牌都有著不一樣的防水係數，不見得都能完整的靠紙巾卸除乾淨。

卸妝紙巾通常使用在，只有擦防曬、隔離的淡妝臉上，攜帶方便，適合出國旅行、外出時使用。

徐睿知在《雖然是精神病但沒關係》中，妝容讓許多人喜愛。圖／摘自IG
徐睿知在《雖然是精神病但沒關係》中，妝容讓許多人喜愛。圖／摘自IG
徐睿知的淡妝0瑕疵，靠得是完美卸妝。圖／摘自IG
徐睿知的淡妝0瑕疵，靠得是完美卸妝。圖／摘自IG
徐睿知在《雖然是精神病但沒關係》中，妝容讓許多人喜愛。圖／摘自IG
徐睿知在《雖然是精神病但沒關係》中，妝容讓許多人喜愛。圖／摘自IG
徐睿知在《雖然是精神病但沒關係》中，淡妝卻看不出來臉上瑕疵。圖／摘自IG
徐睿知在《雖然是精神病但沒關係》中，淡妝卻看不出來臉上瑕疵。圖／摘自IG
徐睿知在《雖然是精神病但沒關係》中，妝容讓許多人喜愛。圖／摘自IG
徐睿知在《雖然是精神病但沒關係》中，妝容讓許多人喜愛。圖／摘自IG
徐睿知的淡妝0瑕疵，靠得是完美卸妝。圖／摘自IG
徐睿知的淡妝0瑕疵，靠得是完美卸妝。圖／摘自IG
徐睿知在《雖然是精神病但沒關係》中，淡妝卻看不出來臉上瑕疵。圖／摘自IG
徐睿知在《雖然是精神病但沒關係》中，淡妝卻看不出來臉上瑕疵。圖／摘自IG

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