燦坤內湖旗艦店改裝新開幕！任天堂Switch主機限時限量排隊開搶

從選秀節目發跡，被王力宏讚譽「唱歌時像鑽石發亮！」的新實力派唱匠李芷婷，分別於「中國好聲音」、「聲林之王」累積超高人氣，在廣大粉絲期待下發行個人新專輯《美麗舊世界》，年僅19歲個性堅強的她，分享面對壓力的方式就是靠冥想、逛展覽紓壓，特別推薦日前到華山觀賞的「西班牙奇幻攝影大師 尤傑尼歐特展」，被這位時尚鬼才大師尤傑尼歐詭譎奇幻的攝影風格所吸引，對於藝術家藉由時事、文化、藝術等元素在一間房間裡創作出365天的故事感到非常佩服。

2020-07-24 15:58