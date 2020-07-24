燦坤內湖旗艦店改裝新開幕！任天堂Switch主機限時限量排隊開搶
為了展現5G時代的新魅力，燦坤3C歷經數月將全台最大賣場內湖旗艦店進行改裝，集結各大品牌智慧家庭生活體驗元素，打造5G智慧物聯網AIOT展演場，今天（7月24日）正式開幕，7月26日前可享指定家電消費滿3,000元送300元還元金，7月25、26日上午10點推出超夯現貨排隊商品任天堂Switch主機＋2份遊戲片、保護貼、防震包限量開搶，會員價13,688元、每天限量50組售完為止。
燦坤3C內湖旗艦店網羅Apple、LG、Samsung、Panasonic、SONY、BOSE、Microsoft、ASUS、Acer、MSI、Lenovo、HP、HUAWEI、VIAO、小米等品牌，現場可體驗AIＯT智慧家庭的LG ThinQ專區以及Panasonic、Samsung 8K TV高階家電體驗館，同時還有Apple Shop、Samsung高階手機、藍牙音響、電競產品等專區。
電競潮牌雷蛇Razer筆電首度獨家進駐燦坤3C內湖旗艦店；另有提供齊全品項的Apple Shop，並有官方授權維修中心進駐，7月26日前推出每日限量10台的MacBook Air特價9,999元。
燦坤3C內湖旗艦店開幕期間各大品牌每日輪番上陣，7月25日LG、7月26日Samsung都推出品牌日體驗活動，羅技則於開幕期間推出電競賽車體驗。另有多項限時限量優惠商品，今天（7月24日）晚上8點30分燦坤3C內湖旗艦店還限量推出Samsung電視43型4K智慧連網電視＋Samsung Galaxy A21s手機原價25,890元、限時特價19,999元，限量20組。
燦坤3C內湖旗艦店獨家推出購買LG商品單筆滿3萬元送施華洛世奇水鑽筆一支，數量有限送完為止；即日起至9月底購買LG智慧家電單筆滿15萬元加碼送LG G8XThinQ雙螢幕手機、滿20萬元送LG V60XThinQ雙螢幕手機。
誠品首度跨界與燦坤3C合作，即日起至7月26日燦坤內湖旗艦店推出誠品知味市集，於燦坤內湖旗艦店不限金額消費即可用優惠價加購小農優質商品，誠品攤位可使用600元藝FUN券。
此外，燦坤3C即日起至8月11推出振興三倍券放大三倍活動，會員持振興三倍券購買指定商品可用200元折抵600元、 500元折抵1,500元、 1,000元折抵3,000元，活動詳細辦法請洽門市。
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