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主打台灣美！誠品首家美妝選物店expo BEAUTY進駐台中
台灣的美好，相信在2020全球驚濤駭浪的一年，讓台灣人更有深刻感受。繼新光三越旗下台灣在地選物品牌「好好集」由在地好食，進而跨足「生活好物」領域，推出台灣在地保養系列後，誠品也推出首家美感生活概念店「expo BEAUTY」，在誠品生活園道店B2登場。
談到美妝保養，大多女性會習慣使用歐美日韓品牌，但卻很少人知道台灣的優質品牌，已默默揚名國際，這是誠品催生「expo BEAUTY」的初衷。
「expo BEAUTY」集結超過50個台灣在地品牌、逾千項台灣在地製造的美妝保養、香氛、食補養生、居家生活特色商品。像是以「有機植萃洗臉紙」前進華航、國泰、俄羅斯航空機上免稅品的台灣品牌「膜殿」；星馬熱賣爆紅的「deBalets小巴黎香水洗髮精」；年銷逾百萬瓶、深受老中青三代喜愛的「廣源良」絲瓜水；傳承70年深獲日客喜愛的台灣天然皂「大春煉皂」；以及台灣特色品牌還包括台北廈門街老藥行「樂木集」推出「沒有中藥味的漢方飲」。
台灣品牌也很講究綠色經濟，長期致力土地關懷的「茶籽堂」攜手「春池玻璃」，以回收玻璃裝載苦茶油。獲歐盟認證的台灣天然彩妝「nsòu」、香氛品牌「Frenchic繁星香頌」皆提倡環保、落實減塑，使用玻璃、鋁、紙質、大豆油墨等可回收材質製作包材。
另外，花蓮縣政府推出「花蓮好近」選物品牌，將花蓮好山好水、茗茶農產帶到台北信義商圈的ATT 4 FUN 五樓，即日至9月30日前打造期間限定「覓蜜茶寓」。店內販售花蓮蜜香紅茶等茶葉名品，以及精選花蓮原鄉特級好米與知名老字號點心。現場設有茶席區，每周五六日中午12點至晚上7點，每整點與半點時分各進行一輪「覓蜜香」茶私席，在侍茶師帶領下，免費進行茶席體驗，可事先至花蓮好近粉絲頁報名或現場排隊候補。
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