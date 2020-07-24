主打台灣美！誠品首家美妝選物店expo BEAUTY進駐台中

台灣的美好，相信在2020全球驚濤駭浪的一年，讓台灣人更有深刻感受。繼新光三越旗下台灣在地選物品牌「好好集」由在地好食，進而跨足「生活好物」領域，推出台灣在地保養系列後，誠品也推出首家美感生活概念店「expo BEAUTY」，在誠品生活園道店B2登場。

談到美妝保養，大多女性會習慣使用歐美日韓品牌，但卻很少人知道台灣的優質品牌，已默默揚名國際，這是誠品催生「expo BEAUTY」的初衷。

「expo BEAUTY」集結超過50個台灣在地品牌、逾千項台灣在地製造的美妝保養、香氛、食補養生、居家生活特色商品。像是以「有機植萃洗臉紙」前進華航、國泰、俄羅斯航空機上免稅品的台灣品牌「膜殿」；星馬熱賣爆紅的「deBalets小巴黎香水洗髮精」；年銷逾百萬瓶、深受老中青三代喜愛的「廣源良」絲瓜水；傳承70年深獲日客喜愛的台灣天然皂「大春煉皂」；以及台灣特色品牌還包括台北廈門街老藥行「樂木集」推出「沒有中藥味的漢方飲」。

「deBalets小巴黎香水洗髮精」從星馬紅回台灣。圖／誠品提供

台灣品牌也很講究綠色經濟，長期致力土地關懷的「茶籽堂」攜手「春池玻璃」，以回收玻璃裝載苦茶油。獲歐盟認證的台灣天然彩妝「nsòu」、香氛品牌「Frenchic繁星香頌」皆提倡環保、落實減塑，使用玻璃、鋁、紙質、大豆油墨等可回收材質製作包材。

「Frenchic繁星香頌」原料獲國際香料組織認證，提倡環保、包裝落實減塑。圖／誠品提供