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電費年省6,000元 Epson免加熱極速影印機節能高效兼具

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
Epson全新免加熱極速影印機系列，為企業帶來低熱能、超節電、更省錢的3大優勢。圖／Epson提供
Epson全新免加熱極速影印機系列，為企業帶來低熱能、超節電、更省錢的3大優勢。圖／Epson提供

今夏氣溫不斷創新高，全球熱化（Global Heating）的高溫氣候已成常態，除了關心越開越強的空調耗電問題，公司行號不可少的影印機也常成為耗電黑洞。Epson宣布推出全新免加熱極速影印機WorkForce Enterprise系列，採用獨家免加熱噴墨技術，讓本來就比雷射影印機更節能的噴墨影印機省電更上層樓，且影印速度、文件列印品質也都相當優異，兼顧效能與節能，期望帶動一波換機潮。

全新Epson免加熱極速影印機共推出3款WF-C21000／WF-C20750／WF-C20600，相較於傳統雷射印表機使用熱能列印，Epson免加熱噴墨技術採壓電式噴墨列印，過程中無須使用熱能，可大幅減少85%以上耗電量，1年可省下大約6,000元的電費，對於擁有多台列印設備的大型企業辦公室來說，將可節省相當可觀的費用。與同級雷射影印機相比，二氧化碳排放更減少85%；其簡潔的結構設計，無需感光鼓、轉印皮帶與加熱器等零件，還可減少高達59%的耗材零件量，具有高耐用度與易維護性的優勢，列印生產力與性能升級的同時，還能降低對環境造成的衝擊。

除了省電節能，Epson免加熱極速影印機性能也更提升，列印速度最高可達100／75／60 ppm，分別僅需4.9秒／5.4秒／5.6秒即可輸出第1頁，配備超高容量墨水匣設計，內建防水墨水匣可列印高達10萬張黑白及5萬張彩色文件。用戶還可依印量需求加購超高容量進紙器，以及可容納4,000張紙的裝訂分頁器以及騎馬訂摺分頁器。直覺式9吋觸控螢幕面板可直覺操作，更可裝載Epson列印控管系統，幫助企業輕鬆掌握列印狀況，強化資訊安全並管理列印工作，讓辦公空間也能兼具高效與綠能。

Epson獨家Heat-Free免加熱噴墨技術，相較雷射影印機，可節省85%耗電量、降低85%的碳排放量以及減少59%耗材零件浪費。圖／Epson提供
Epson獨家Heat-Free免加熱噴墨技術，相較雷射影印機，可節省85%耗電量、降低85%的碳排放量以及減少59%耗材零件浪費。圖／Epson提供

省電 黑洞

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