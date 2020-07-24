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Skechers聯手Line Friends把熊大、兔兔變成拖鞋 夏季超欠買必備單品

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Skechers再度攜手LINE FRIENDS推出限定款涼拖鞋1,490元。圖／Skechers提供
Skechers再度攜手LINE FRIENDS推出限定款涼拖鞋1,490元。圖／Skechers提供

呆萌的LINE FRIENDS，每每推出周邊商品都能造成一波搶購，而且如果你是粉絲，那就不能錯過Skechers本季合作的涼拖鞋。但不喜歡可愛風格的人，同樣有Crocs美型女性涼鞋可挑選，打造出最時髦夏日穿搭。

Skechers再度攜手風靡全球的LINE FRIENDS，推出其知名的貼圖角色限定款，並在4月中開放預購，造成一股預熱潮。上市之後這系列更是供應不及，多款都很快就斷貨了，特別是充滿渡假風格的CALI 2ND TAKE 夏日休閒拖，品牌也緊急在近期補貨，滿足消費者期待。Skechers與LINE FRIENDS夏日休閒系列拖鞋共推出熊大、兔兔、熊美、莎莉四款，在純色鞋頭處放上該款角色肖像，俏皮又動感，讓許多女性粉絲都忍不住直呼「真的好可愛」，進而包色包款。

不喜歡太萌風格女孩，則可以參考Crocs新款Brooklyn與Tulum女性涼拖鞋系列，高科技的材質既能防水防污，又具輕量與柔軟的特性。像是Brooklyn系列鞋墊採用高科技全密閉釋壓LiteRide™材質，具有高度回彈力、柔軟度，Matlite™寬面雙鞋帶材質更加舒適貼合腳背。而以浪漫假期為設計靈感的Tulum美型涼拖鞋，不對稱的細帶設計，令腳背的線條更柔美，特別適合搭配海島風長洋裝或浪漫的粉彩色系小洋裝，鞋型舒適貼合，久穿也不留勒痕。

Crocs Tulum女性涼拖鞋2,180元。圖／Crocs提供
Crocs Tulum女性涼拖鞋2,180元。圖／Crocs提供

Crocs品牌代言人楊冪詮釋Brooklyn厚底涼鞋2,380元。圖／Crocs提供
Crocs品牌代言人楊冪詮釋Brooklyn厚底涼鞋2,380元。圖／Crocs提供

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