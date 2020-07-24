經典英式甜點／哈利波特風！晚餐登場高潮的學院布丁

享用傳統英式點心，享受片刻歐風休閒時光！想品嘗一下受到牛津、劍橋大學高材生們喜愛，在學院晚餐最後高潮時登場的「學院布丁」嗎？由知名的日本「英式甜點女王」砂古玉緒，親自示範製作方法，從食材器皿談至甜點小故事，再教你用簡單的方法完成，在家也能親手製作哈利波特場景中出現的正統英式糕點布丁喔！

學院布丁。圖／尖端出版社提供

【英格蘭 學院布丁College Pudding】

顧名思義，這款布丁就是大學裡的布丁，出自牛津大學和劍橋大學，因深受學生喜愛而聞名。在使用布丁盆製作布丁以前，都是將材料揉成一團並直接加入油煎煮，讓食材均勻受熱。這款布丁的材料簡單，不僅適合有大量布丁製作需求的校園，也廣受大眾的喜愛。

【英國的大學與飲食】

英國的大學當中有許多為國立大學，除了蘇格蘭的大學需就讀四年，其他地區皆是三年畢業。在這當中最著名的大學為牛津大學與劍橋大學，這兩所學校各自有著複數以上的學院，學生隸屬於此。學院每星期會舉行一次學院晚餐，學

生們會各自著長袍（學院服）出席，並根據學年與成績，在長袍上加上袖子、帽兜、毛皮與相關製品等等。學生集合後，待教授們前來後即可開始用餐，就如同電影哈利波特的世界一般。通常先是享用烤牛肉，依照慣例最後的甜點則為紅茶和布丁。

【學院布丁作法】

製作：容量700ml，直徑14cm布丁盆1個

【布丁麵糊】

無鹽奶油⋯40g

三溫糖⋯35g

雞蛋（中型）⋯1顆

● A料

低筋麵粉⋯50g

泡打粉⋯½小匙

混合香料⋯¼小匙

註：混合香料，指的是英式點心裡經常會加入的一款香料，本書使用配方（每份）為：芫荽粉1大匙／肉桂粉1大匙／丁香粉½小匙／肉豆蔻衣粉½小匙／肉豆蔻粉1小匙／薑粉½小匙，僅供參考。

● 麵包粉⋯45g

● B料

葡萄乾⋯約50顆

醋栗⋯50g

柑橘皮⋯20g

● 牛乳⋯45ml

● 點綴用英式金黃糖漿⋯適量

【前置作業】

1．將奶油與雞蛋退冰至室溫，蛋打散成蛋液。

2．將烘焙紙裁切成一大一小的的兩個圓形（直徑7cm與直徑10cm）。

3．將器皿沉入鍋中，裝水後使之沸騰。

【製作方法】

1．在整個布丁盆裡塗上一層薄薄的奶油（食譜分量以外的量），將裁切好的小張烘焙紙鋪在底部。

2．將奶油放進調理碗內，以木勺攪拌成膏狀，加入三溫糖後仔細拌勻。

3．接著將蛋液分三次加入並混合。

4．將A以過篩方式加入，直接以木勺攪拌均勻，加入麵包粉、B、牛乳後攪拌。

5．將步驟4的麵糊倒進步驟1裡，以裁好的大張烘焙紙作為內蓋。將烘焙紙與錫箔紙蓋緊，放入鍋內並蓋上鍋蓋，以火焰大約能碰觸到鍋底程度的中火蒸煮1.5至2小時。

※鍋內熱水約保持略高於布丁盆一半深度的程度，煮滾後，如熱水蒸發，要再加入熱水。

６．利用竹籤刺穿中心，如果竹籤不會沾黏到麵糊，即完成。將布丁從布丁盆裡取出，趁熱淋上金黃糖漿後再食用。

將麵糊倒進布丁盆裡。圖／尖端出版社提供

【食用期限與保存方法】

剛做好的點心是最美味的。

以保鮮膜包覆，置於冰箱冷藏可保存3天。以微波爐加熱回溫也相當美味。

作者介紹：砂古玉緒（SAKO TAMAO），英國點心研究家，糕點烘焙教室「英國菓子‧歐洋菓子教室The British Pudding」負責人。 旅居英國10年，於2012年末回日本，積極介紹如何使用日本食材製作道地的英國點心，同時也積極指導如何製作英國傳統點心、地方點心，以及相關歷史背景等。2014年於NHK連續劇「阿政與愛莉」中擔任蘇格蘭料理與點心製作指導顧問。2016年獲得世界食譜大賽──海外料理部門最優秀作品獎。

【以上摘文選自：《經典英式甜點》、作者：砂古玉緒、譯者：林宜薰、圖文：尖端出版社提供、整理：記者柯意如】