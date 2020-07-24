好上手又不傷荷包 Hamilton四色蛙人潛水表 到貨啦！

七月進入下旬，走在街道上都嫌悶熱的同時，令人忍不住想往海邊跑。一只輕便、專業的防水腕表，不僅有時間顯示功能，更多時刻卻是隨場合變換的輕鬆穿搭造型品。屬於全球最大鐘表集團Swatch Group旗下的漢米爾頓（Hamilton），在日前推出與電影「天能（TENET）」聯名的Khaki Navy Belowzero腕表後，再度帶來四只Khaki系列潛水精鋼腕表，為燥熱的盛夏時刻，帶來更多風格可能。

最早創立於1892年美國的Hamilton，過去曾以Ventura腕表為「貓王」Elvis Presley在電影「藍色夏威夷」中配戴因而聲名大噪，表款並在近代科幻電影「星際戰警」三部曲中先後登場，為經典傳奇再續；另一邊，Hamilton鮮明的「美式」風格，也以實用、好入手的軍用腕表在入門價位帶廣受歡迎，像是強調軍事、野戰風格的Khaki則在軍事與腕表愛好者口中，擁有不俗評價。