好上手又不傷荷包 Hamilton四色蛙人潛水表 到貨啦！
七月進入下旬，走在街道上都嫌悶熱的同時，令人忍不住想往海邊跑。一只輕便、專業的防水腕表，不僅有時間顯示功能，更多時刻卻是隨場合變換的輕鬆穿搭造型品。屬於全球最大鐘表集團Swatch Group旗下的漢米爾頓（Hamilton），在日前推出與電影「天能（TENET）」聯名的Khaki Navy Belowzero腕表後，再度帶來四只Khaki系列潛水精鋼腕表，為燥熱的盛夏時刻，帶來更多風格可能。
最早創立於1892年美國的Hamilton，過去曾以Ventura腕表為「貓王」Elvis Presley在電影「藍色夏威夷」中配戴因而聲名大噪，表款並在近代科幻電影「星際戰警」三部曲中先後登場，為經典傳奇再續；另一邊，Hamilton鮮明的「美式」風格，也以實用、好入手的軍用腕表在入門價位帶廣受歡迎，像是強調軍事、野戰風格的Khaki則在軍事與腕表愛好者口中，擁有不俗評價。
這回推出的Khaki Navy Scuba潛水腕表，清一色使用40毫米的精鋼表殼，搭配具80小時動力儲存的H-10自動上鍊機芯，除了時間顯示功能，表面四點鐘方向並有日期顯示，防水性能也達100米。重點是：四枚腕表個別採用綠色或藍色表面，並搭配同色系鋁質表圈，精鋼鍊帶或同色系的Nato尼龍表帶。建議售價皆為22,600或25,200元。無論這個夏天你去過海邊沒有？四款潛水腕表都能以月薪價格，輕鬆入手、不傷荷包。
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