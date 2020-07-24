MIT品牌奪冠！momo購物網公布「2020上半年面膜熱銷排行榜TOP 10」

台灣人向來愛敷面膜，每年敷掉的面膜數量破億，今夏氣溫屢創新高，敷起來有涼爽感的面膜買氣大旺，momo購物網面膜銷售翻倍成長，指標品牌業績最高成長達10倍。momo購物網公布「2020上半年面膜消費指標排行榜TOP 10」分享人氣商品及熱銷趨勢，其中台灣面膜品牌TTM提提研人氣最旺，推出的商品組不只包辦了momo購物網上半年熱銷面膜排行榜前兩名，獲得冠軍的「全面進化23入組」更創下月銷售3,000組的成績。

momo購物網網羅百大面膜品牌，提供超過2,000款面膜，消費者最愛的的面膜5大品牌分別是TTM提提研、Neogence霓淨思、我的美麗日記、Kiehl’s契爾氏、專科。隨著抗初老觀念抬頭，面膜消費主力更趨年輕化，以25～30歲女性為大宗，近5成消費者偏好30片以上的大組數商品；面膜訴求仍以保濕、美白、緊緻為主，近年強調科技萃取的面膜也逐漸成為消費新寵。

momo公布「2020上半年面膜消費指標排行榜TOP 10」，熱銷第一名的「提提研全面進化超值23入組」月銷3,000組，內含人氣款備長炭黑面膜及獨家精華高乘載的肌能進化面膜等；第二名為「提提研女神抗齡緊緻保濕獨家面膜組」，珍稀原萃、肌能進化系列面膜一次擁有，月銷1,500組；第三名為主打1分鐘完成洗臉、保濕的「BCL SABORINO日本早安面膜」；第四名至第十名依序為「我的美麗日記黑珍珠煥白面膜」、「Neogence霓淨思N3系列面膜」、「寵愛之名亮白淨化光之鑰生物纖維面膜」、「LANEIGE蘭芝睡美人保濕晚安面膜」、「Kiehl’s契爾氏亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜」、「ORIGINS品木宣言經典面膜系列」、「Kiehl’s 契爾氏酪梨精萃修護保濕面膜」。