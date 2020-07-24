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暑假百貨玩樂行程 三大商場擴增親子、複合式運動空間

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
京站時尚廣場打造「i SWING我搖擺」複合式運動空間。圖／京站提供
京站時尚廣場打造「i SWING我搖擺」複合式運動空間。圖／京站提供

今年暑假，因國際疫情仍險峻關係，國人集中國內旅遊、消費，讓暑假市場相當沸騰活絡，百貨也積極策動活動搶客，推出國際級展覽、IP主題展、市集、快閃店等各式體驗活動，還可免去烈日當頭酷熱感。全新打造的親子育樂空間、複合式運動空間也都趁暑假新開張。

全台共15家據點的新光三越，暑假推出超過300場活動。在全球巡迴超過50個城市的「再見梵谷－光影體驗展」，台灣壓軸場即日起至9月27日在新光三越高雄左營店展出，抽中「藝FUN券」的人，持券至梵谷展觀展可全額折抵免費入場。喜愛迪士尼公主的粉絲則可到A11「Let’s Dance Princess公主派對」朝聖。台中中港店即日起至8月17日推出大小朋友都喜愛的「航海王主題館」；「名偵探柯南快閃店」將於8月14日至9月14日在台北南西店推出。

「Let’s Dance Princess公主派對」即日起至8月16日，在新光三越台北信義新天地A11 6F信義劇場推出。圖／新光三越提供
「Let’s Dance Princess公主派對」即日起至8月16日，在新光三越台北信義新天地A11 6F信義劇場推出。圖／新光三越提供

京站時尚廣場則在北車商圈打造一處複合式運動空間，「i SWING我搖擺」專區在3樓全新登場，專180坪空間共有12個品牌，包括首度進駐百貨的LOXE洛禮詩運動空間、NIKE SWIM、健身設備TEAM JOINED等3個獨家品牌，一站提供消費者自律運動、客制卡路里飲食、各式運動機能服飾的需求。

新竹遠東巨城下半年迎來新開幕的創藝大樓5樓，延伸親子育樂與藝文動線，擴大營業面積超過1,000坪。誠品書店兒童館打造專屬區，同時引進「誠品生活expo」以及誠品生活全新保養、飾品、童裝等20個品牌。針對新竹親子客層，「巨城哺集乳室」配置7間專屬哺乳室，提供免費設施與專人管理。餐飲美食也引進多家桃竹苗獨家新櫃，包括「屯京拉麵」、異國料理蔬食「光焙若」、「CoCo壹番屋」、「31冰淇淋」及「JINS」眼鏡，結合婦嬰玩具、生活用品專櫃，打造親子藝文生活區。

新竹遠東巨城誠品書店兒童館特別打造專屬區。圖／摘自巨城粉專
新竹遠東巨城誠品書店兒童館特別打造專屬區。圖／摘自巨城粉專

高雄大魯閣草衙道暑假推出三大人氣快閃店，包括湯姆貓與傑利鼠期間限定店、大耳查布巡迴樂園、蠟筆小新動感快閃店。另外，高雄獨家、全台最大400坪北歐藝術親子空間「奧斯丁夢想樂園」也在暑假新開幕，為湯姆熊歡樂世界旗下擘劃全新品牌，園內區分為「米蘭小鎮」、「奧斯丁中央市中心」、「陽光貝殼沙池區」、「草原軌道車區」、「日光方舟巨型球池」等十大主題區，每個主題區兼具學習與遊戲複合功能。

高雄大魯閣草衙道新推出400坪親子空間「奧斯丁夢想樂園」，兼具學習與遊戲複合功能。圖／大魯閣草衙道提供
高雄大魯閣草衙道新推出400坪親子空間「奧斯丁夢想樂園」，兼具學習與遊戲複合功能。圖／大魯閣草衙道提供
「再見梵谷－光影體驗展」台灣壓軸場梵谷展即日起至9月27日在新光三越高雄左營店展出。圖／新光三越提供
「再見梵谷－光影體驗展」台灣壓軸場梵谷展即日起至9月27日在新光三越高雄左營店展出。圖／新光三越提供
新光三越全台各店在暑假推出超過300場活動。圖／新光三越提供
新光三越全台各店在暑假推出超過300場活動。圖／新光三越提供
新竹遠東巨城創藝大樓5樓新開幕，延伸親子育樂與藝文動線，擴大營業面積超過1,000坪。圖／遠東巨城提供
新竹遠東巨城創藝大樓5樓新開幕，延伸親子育樂與藝文動線，擴大營業面積超過1,000坪。圖／遠東巨城提供
台中中港店即日起至8月17日推出「航海王主題館」。圖／新光三越提供
台中中港店即日起至8月17日推出「航海王主題館」。圖／新光三越提供

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