打造童顏美肌！肌膚之鑰塑妍逆齡彈潤乳霜解鎖皮膚年齡

女人使用保養品，都是想對抗年齡的痕跡，頂級保養的抗老乳霜又有新品加入！肌膚之鑰推出全新塑妍逆齡彈潤乳霜，要打破年齡迷思，讓女人找回逆齡童顏，搭配獨特的按摩手法，讓臉上找回青春的感覺。

肌膚之鑰的塑妍逆齡系列，加入最強生力軍「塑妍逆齡彈潤乳霜」，擁有專利科技，含有珍稀珠寶級成分光采智能複合物，白天與晚上使用，讓肌膚找回澎潤感，並能緊緻肌膚線條，並加入最新的「彈潤豐盈配方」，結合來自日本的西洋菜萃取精華、魚腥草萃取精華，加強肌底，找回年輕活力。