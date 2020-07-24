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打造童顏美肌！肌膚之鑰塑妍逆齡彈潤乳霜解鎖皮膚年齡
女人使用保養品，都是想對抗年齡的痕跡，頂級保養的抗老乳霜又有新品加入！肌膚之鑰推出全新塑妍逆齡彈潤乳霜，要打破年齡迷思，讓女人找回逆齡童顏，搭配獨特的按摩手法，讓臉上找回青春的感覺。
肌膚之鑰的塑妍逆齡系列，加入最強生力軍「塑妍逆齡彈潤乳霜」，擁有專利科技，含有珍稀珠寶級成分光采智能複合物，白天與晚上使用，讓肌膚找回澎潤感，並能緊緻肌膚線條，並加入最新的「彈潤豐盈配方」，結合來自日本的西洋菜萃取精華、魚腥草萃取精華，加強肌底，找回年輕活力。
另外搭配按摩手法，每次使用一顆珍珠大小的乳霜，先塗抹於全臉，然後以四根指頭，由臉部輪廓線往上提拉到顴骨下方，將雙頰區分為3個區域，每個點動作重複3次，最後從下顎線開始，以4個手指將雙側肌膚上推至太陽穴，重複6次，重新讓女人找回臉部的輪廓線。
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