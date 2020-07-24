邁向永續 善盡企業責任 IWC發表第二版可持續發展報告

地球氣候變遷、各種環境污染，早是刻不容緩的全球重要議題。奢侈品產業的本質，除了精湛技藝與高品質，奢侈也來自於不為日常生活需要、投入大量超越常規的心力。精品品牌如何在社會責任與奢侈品本位中找到平衡？萬國表（IWC）除了成為達到「責任珠寶業委員會（Responsible Jewellery Council） 」2019年《行為守則》標準修訂版的首個奢華腕表品牌，更在七月發表其按照「全球報告倡議組織（Global Reporting Initiative）」標準而撰寫的 《可持續發展報告》第二版，展現社會與企業責任。

其實早在2017年、IWC已經訂立並已在2020年實踐的數個目標，包含有實現將溫室氣體排放量減少10%、平均包裝重量和體積減少30%；實現教育方面的性別平等目標，增加公司年度義工服務時間一倍，並透過提升員工健康、將缺勤率降低10%；而在2020年七月的這項第二版最新報告中，IWC再度為企業責任的遠景勾勒出更清晰的輪廓：包含獲得「同工同酬」認證、和2017年相比要將女性管理層人數增加一倍，同時確定與實施「環保I.T.」策略，以善盡社會企業責任。