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邁向永續 善盡企業責任 IWC發表第二版可持續發展報告

聯合報 / 記者釋俊哲／台北即時報導
精品品牌如何在「奢侈」與「企業責任」中找到平衡？考驗智慧、也需要積極付出心力實踐。圖 / IWC提供。
精品品牌如何在「奢侈」與「企業責任」中找到平衡？考驗智慧、也需要積極付出心力實踐。圖 / IWC提供。

地球氣候變遷、各種環境污染，早是刻不容緩的全球重要議題。奢侈品產業的本質，除了精湛技藝與高品質，奢侈也來自於不為日常生活需要、投入大量超越常規的心力。精品品牌如何在社會責任與奢侈品本位中找到平衡？萬國表（IWC）除了成為達到「責任珠寶業委員會（Responsible Jewellery Council） 」2019年《行為守則》標準修訂版的首個奢華腕表品牌，更在七月發表其按照「全球報告倡議組織（Global Reporting Initiative）」標準而撰寫的 《可持續發展報告》第二版，展現社會與企業責任。

其實早在2017年、IWC已經訂立並已在2020年實踐的數個目標，包含有實現將溫室氣體排放量減少10%、平均包裝重量和體積減少30%；實現教育方面的性別平等目標，增加公司年度義工服務時間一倍，並透過提升員工健康、將缺勤率降低10%；而在2020年七月的這項第二版最新報告中，IWC再度為企業責任的遠景勾勒出更清晰的輪廓：包含獲得「同工同酬」認證、和2017年相比要將女性管理層人數增加一倍，同時確定與實施「環保I.T.」策略，以善盡社會企業責任。

使用較多貴金屬為表款物料的伯爵（PIAGET），則同時心力放於寶石產地與紙本運用上。近年品牌逐漸降低史用有公平疑慮的產區礦石，並積極開發新的寶石產區；此外品牌也嘗試減少紙本、目錄的印刷，將消費者引導入專賣店中實際欣賞、理解；另外沛納海（PANERAI）則堪稱「超前佈署」，多年前完成的新大樓，早早透過高容量達的水缸集水以灌溉室外植栽，同時冷卻系統的熱廢水，則轉換用以冬日時暖氣系統，空調與通風系統都裝置低熱函地熱探測儀，由地底熱能為建物營造恆溫環境，最終達成零碳排放的目標。

2017年時IWC曾訂下「減少平均包裝重量和體積」、「減少溫室氣體排放」的目標，現都已完成實踐。圖 / IWC提供。
2017年時IWC曾訂下「減少平均包裝重量和體積」、「減少溫室氣體排放」的目標，現都已完成實踐。圖 / IWC提供。
IWC近期發表了按「全球報告倡議組織（Global Reporting Initiative）」標準而撰寫的 《可持續發展報告》第二版，勾勒出更明確清晰的企業責任藍圖。圖 / IWC提供。
IWC近期發表了按「全球報告倡議組織（Global Reporting Initiative）」標準而撰寫的 《可持續發展報告》第二版，勾勒出更明確清晰的企業責任藍圖。圖 / IWC提供。
伯爵近年逐漸降低使用有公平疑慮的礦石產區、並積極開發新的寶石礦源。圖 / PIAGET提供。
伯爵近年逐漸降低使用有公平疑慮的礦石產區、並積極開發新的寶石礦源。圖 / PIAGET提供。

品牌 氣候變遷 義工

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