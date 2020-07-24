從選秀節目發跡，被王力宏讚譽「唱歌時像鑽石發亮！」的新實力派唱匠李芷婷，分別於「中國好聲音」、「聲林之王」累積超高人氣，在廣大粉絲期待下發行個人新專輯《美麗舊世界》，年僅19歲個性堅強的她，分享面對壓力的方式就是靠冥想、逛展覽紓壓，特別推薦日前到華山觀賞的「西班牙奇幻攝影大師 尤傑尼歐特展」，被這位時尚鬼才大師尤傑尼歐詭譎奇幻的攝影風格所吸引，對於藝術家藉由時事、文化、藝術等元素在一間房間裡創作出365天的故事感到非常佩服。

李芷婷也在專輯中擔任共同創作者，用音樂表達屬於i世代看待世界的獨特觀點。歌曲也由親身故事延伸創作，讓粉絲透過音樂走入她的世界，恰巧與此次推薦的「西班牙奇幻攝影大師 尤傑尼歐特展」有些異曲同工，像是鬼才

李芷婷新專輯發表壓力大，靠攝影展紓壓。圖／聯合數位文創提供

攝影師尤傑尼歐，於一間房間內，將近50年世界時事及個人故事的延伸，創作出365幅系列攝影作品，展覽將攝影作品以167座巨型燈箱打造沉浸式的攝影光廊，並以實景還原10件攝影作品，讓民眾觀賞之餘亦可以走入作品中，創作出專屬影像，李芷婷表示其中有一幅作品以西班牙文的是與否呈現，象徵猶豫的作品，完全跟天秤座的自己十分呼應，還有房間區的巨型時鐘也讓她十分驚艷，大讚展覽的創意和設計十分吸引人，對於創作者來說也是另一種紓壓跟收穫。