黃金陣容！《神鬼戰士》、《神力女超人》原音卡司首度登台

今年十月即將首度來台的《漢斯季默：好萊塢王者之音》，已於上週正式開賣，並公開卡司陣容及曲目片單。粉絲們為求一睹夢幻陣容，紛紛搶購最佳位置，在開賣首日即造成搶票熱潮，早鳥優惠僅到八月十二日，有興趣的觀眾務必把握時機購票。

配樂大師欽點，夢幻組合首度齊聚台灣

《漢斯季默：好萊塢王者之音》由傳奇配樂大師漢斯季默親自策畫，並欽點多位原班人馬參與演出。包含《神鬼戰士》配樂中的悠揚女聲麗莎傑拉德（Lisa Gerrard）以及演奏《神力女超人》主題曲的狂野大提琴家郭婷娜（Tina Guo）、《神鬼奇航》配樂中知名長笛主題的派德羅（Pedro Eustache）。演奏家們已於歐美各國巡演多年，在國內外擁有眾多粉絲。本次黃金陣容破天荒首度齊聚台灣，更有粉絲表示：「為了見到他們，不管花多少錢我都願意。」

洗滌心靈的悠揚女神：麗莎傑拉德

出身澳洲，麗莎以其獨特且空靈的歌聲聞名於世。漢斯季默於訪談中表示：「為了在《神鬼戰士》這部充滿陽剛氣息的電影中加入些許女性元素，我希望能邀請一位具有獨特嗓音的女歌手參與。當時我第一個想到的就是麗莎，於是我馬上撥電話邀請她加入。」

麗莎最為著名的作品便是她以希伯來語吟唱的《神鬼戰士》主題曲〈Now We Are Free〉。不僅於日後成為最受歡迎的電影配樂之一，也因此獲頒當屆金球獎最佳原創音樂。《神鬼戰士》電影原聲專輯在全球更是狂銷熱賣，近期也獲得了「唱片白金獎認證」的殊榮。