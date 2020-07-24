BAPE聯手「可口可樂」推出夏季最清涼系列 玻璃杯、團扇、手巾超應景

每天都熱到很厭世，沒關係A Bathing Ape（簡稱Bape）聽到了大家的心聲，因此聯手可口可樂（Coke Cola）推出了這一季最清涼的跨界系列。不僅僅有各類話題設計潮T、短褲，最應景還是夏季必備的玻璃杯、團扇以及手巾等小物，讓人迫不及待想擁有。

Bape繼今年5月推出聯名款鋁瓶裝可樂引發話題後，將在本周上市讓雙方品牌支持者期待已久的服飾系列。Bape採用包括黑、白、綠、藍、紅和黃色，呼應可口可樂醒目搶眼且的品牌形象。雙方最具辨識度的經典符號和設計，也融入系列中，呈現拉鍊連帽上衣、和服襯衫、短褲和Ｔ恤等單品。系列亦囊括招牌的「BAPE STA™」運動鞋款，向其誕生20周年的致敬。但呼應夏日主題的單品也很吸睛，包括頭帶、漁夫帽、玻璃杯或是日式團扇和手巾，等生活配件，感覺使用了就能帶來清涼感。

跨界聯名不只有Bape，無獨有偶，臺灣時尚品牌plain-me也推出《玩具總動員》系列合作企劃，取材自系列作第 3 集的「陽光托兒所」，將電影中的人物具象化到現實世界中。像是胡迪警長、巴斯光年、三眼怪、火腿豬、抱抱龍與熊抱哥等，不僅是以圖案出現在系列服飾上，連帶配色也隨著角色而有不同變化。，這次還推出娃娃衣系列單品，將玩具們的衣服等比例放大，於是就出現了巨刑尺寸的襯衫口袋、釦子與短褲腰間繫繩等童趣細節，讓消費者也玩出樂趣。

可口可樂BAPE STA™運動鞋7,999元。圖／i.t提供

可口可樂聯名系列玻璃杯1,199元。圖／i.t提供

可口可樂MILO SURFING T恤3,199元。圖／i.t提供

可口可樂聯名系列團扇2,399元。圖／i.t提供

可口可樂聯名系列透明提袋2,999元。圖／i.t提供

plain-me玩具總動員娃娃衣條紋襯衫，會員價 2,080元。圖／plain-me提供

plain-me玩具總動員火腿豬T恤，會員價1,480元。圖／plain-me提供

plain-me玩具總動員旅行小包，會員價1,480元。圖／plain-me提供