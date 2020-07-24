失業率六月反降 國民黨智庫：恐年輕人畢業就不找工作

新冠肺炎疫情趨緩，政府著手振興國內經濟，往年因畢業潮大幅暴漲的6月份失業率不升反降，從5月份4.1%降為3.96％。但國民黨智庫今警告，相關數字不合邏輯，失業率降低恐是年輕人一畢業就不想找工作，對國家是重大警訊。

勞動部前部長陳雄文表示，一般5、6月會有十餘萬大學新鮮人離開校園，湧入就業市場開始找工作，一個畢業生大概要花3至4個月才能找到工作，5、6月多處於失業狀態，失業率會比較高，但今年這段時間失業率反而下降並不正常。

陳雄文分析，政府失業率統計，必須是想找工作卻找不到的人才算失業，不想找也沒在找就不算失業，6月份失業率不升反降，恐怕是很多新鮮人一畢業就不想找工作，這對國家而言是警訊，是很嚴峻的現象，數字讓人看得膽戰心驚。

新冠肺炎疫情衝擊，中研院對台灣2020實質GDP年增率由2.58下修至1.15%，經濟景氣遭到重擊。國民黨智庫上午也公布最新民調，表示國人對於下半年景氣高達62.9%受訪者不樂觀，僅26.4%樂觀。

對政府之所以要推出紓困3.0方案，國民黨智庫民調顯示，有50.6%認同是因為之前的紓困方案沒有發揮振興效益。對政府公布的無薪假人數，有71.4%認為有黑數，民調結果對政府紓困表現評價不高。

至於活絡青年就業政策，國民黨智庫民調也顯示，高達84.1%受訪者不清楚勞動部有66億元協助應屆畢業生就業方案；也有73.8%受訪者同意，現在畢業生就業比以前困難。

陳雄文表示，政府對失業勞工推出5億元充電再出發的在職訓練計畫，但至今只發出389萬元，沒有辦法達到照顧勞工效果，呼籲與其到處撒錢做這麼多無法達到效果的計畫，不如針對失業勞工多給幾千元救濟金度過難關。

國民黨立委謝衣鳯則認為，政府紓困政策要推到3.0，就是因為之前的紓困措施沒有發揮振興經濟的效力；也沒有把握這一次全民防疫優勢發展經濟，讓台灣在下階段能比亞洲與世界其他國家更快經濟復甦，或有成功產業能引領全球。

謝衣鳯批評，政府應深思台灣未來轉型與產業發展前景，現在像百貨公司周年慶一樣發出各式振興禮券，熱鬧有餘，但之後效果恐怕有限，政府應每月公布成效，才能調整，幫助台灣經濟發展。

國民黨智庫這份民調，委外以隨機抽樣的電話民調方式，於7月14至16日進行，有效樣本數1077份，在95%信心水準下，誤差值約正負2.99%。