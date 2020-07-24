趙薇穿的FENDI X Mr. Doodle月底開賣 塗鴉手機袋好燒
FENDI代言人趙薇在「加油！中國電影」節目上，搶先穿上預計在7月30日上市的FENDI X Mr. Doodle聯名T恤，顯得青春洋溢，這是FENDI的七夕情人節聯名限定系列，運用黃色FF Logo和紅色愛心點綴，打造搶眼單品，打開Peekaboo包款也有Mr. Doodle圖樣，手機袋更是時髦爆款。
以塗鴉風格著稱的倫敦插畫藝術家Mr. Doodle（原名Sam Cox），以手中的黑色麥克筆在在牆面、房間、家具、車輛、建築物等任何他眼前的物件上，畫出密補塗鴉而聞名，2019年FENDI即曾邀請他在羅馬總部的屋頂上，用黑白兩色的彎曲線條、巨大的鏡面字母，創作出FENDI、ROMA及FF字樣圖案。為了慶祝2020七夕情人節，再度與Mr. Doodle合作推出男女用皮件、時裝和鞋款，在亞洲、美加城市限定銷售。
FENDI的FF經典黃色標誌、象徵七夕的紅色心形圖案，加上Mr. Doodle畫出的人物、花朵等，這些被稱為義大利麵塗鴉（Graffiti Spaghetti）的線條串連，讓經典Peekaboo包款更為有趣，其中紅色迷你款納帕牛皮Peekaboo，傳達躲貓貓意象的就是藏在裡面的Mr. Doodle滿版塗鴉；Peek-a-phone手機袋則有Peekaboo包款轉鎖的別緻設計，紅色愛心圖案俏皮可愛。男裝則是以黑色為主，點綴相對低調的塗鴉印花圖案，主打塗鴉帆布、以黑色Cuoio Roma皮革鑲嵌的Peekaboo Xlite Fit包款。FENDI X Mr. Doodle全系列將潮流藝術結合奢華時尚，將於7月30日起在全台專門店與官網銷售。
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