趙薇穿的FENDI X Mr. Doodle月底開賣 塗鴉手機袋好燒

FENDI代言人趙薇在「加油！中國電影」節目上，搶先穿上預計在7月30日上市的FENDI X Mr. Doodle聯名T恤，顯得青春洋溢，這是FENDI的七夕情人節聯名限定系列，運用黃色FF Logo和紅色愛心點綴，打造搶眼單品，打開Peekaboo包款也有Mr. Doodle圖樣，手機袋更是時髦爆款。

以塗鴉風格著稱的倫敦插畫藝術家Mr. Doodle（原名Sam Cox），以手中的黑色麥克筆在在牆面、房間、家具、車輛、建築物等任何他眼前的物件上，畫出密補塗鴉而聞名，2019年FENDI即曾邀請他在羅馬總部的屋頂上，用黑白兩色的彎曲線條、巨大的鏡面字母，創作出FENDI、ROMA及FF字樣圖案。為了慶祝2020七夕情人節，再度與Mr. Doodle合作推出男女用皮件、時裝和鞋款，在亞洲、美加城市限定銷售。