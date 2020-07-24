HELLO KITTY巨型夜燈快閃信義區 粉絲衝一波同框打卡去
KITTY粉絲路過別錯過，特力屋手創空間即日起至8月2日在統一時代百貨台北店忠孝東路大門打造2米5的HELLO KITTY巨型木作夜燈，還可以走進超大夜燈跟HELLO KITTY同框，成為夜燈視覺的一部分。
特力屋手創空間今年3月首度跨界聯名三麗鷗，推出超萌手作課與材料包，吸引大批三麗鷗粉絲搶購，當中，HELLO KITTY系列材料包銷售量居冠，占比近4成，尤其以HELLO KITTY小夜燈最搶手。這回把HELLO KITTY小夜燈放大成快閃裝置，佇立信義商圈街頭備受注目。
活動期間五、六、日，現場還可以購買特力屋手創空間三麗鷗授權DIY材料包，包括只需使用白膠即可組裝的HELLO KITTY小夜燈、HELLO KITTY多功能置物盒，以及蛋黃哥趣探險桌上曲棍球組等，帶回家感受木作樂趣。
特力屋招牌橘色限量HELLO KITTY圍裙，即將在7月31日於全台特力屋實體門市上市，即日起至7月30日可以先行預購，小孩款249元、大人款299元。
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