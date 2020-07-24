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星宇航空8月最新航班看這 秒殺商品也改版上架
因應全球疫情，星宇航空宣布8月份航班調整，澳門航線提供每周四班載客服務，濱城則為每周三班。
星宇說，澳門航線以以JX205飛航台北-澳門／JX206澳門-台北，逢每周二，三、五、日飛航。檳城航線調整為每周三班載客服務，每周二、四、六飛航JX721台北-檳城／JX722檳城-台北。
星宇說，由於目前各國出入境政策皆依疫情變化隨時調整，如欲搭機的旅客，於出發前務必先行確認適用的旅行身分，並查詢最新入境規範，詳細航班、防疫資訊及改／退票規範，請至星宇航空官網「星宇即時報」查詢相關訊息。
除逐步恢復飛航服務，星宇說電商平台「星宇小舖」亦不斷推出新商品，並於7月16日起於提供實體門市銷售服務。近日還將曾被網友搶購一空的秒殺商品「A321neo圓形悠遊卡」及「A321neo飛機造型悠遊卡」改版上架，推出2.0版本，於門市及星宇小舖同步現貨供應。
星宇說，不只熱銷商品改版補貨，更推出具太空美學元素的「星探者防水雙面手袋」。該款設計採科幻感與未來感為主調，結合星宇航空機上安全影片的星探者角色，以簡約風格呈現外太空質感。
星宇還說，最特別之處，在其使用新型科技泰維克Tyvek® PU覆膜布料製作，是實驗室中最常見的衣著材料，除具雙面防水性之外，有著強韌且抗撕裂的特性。無毒環保的材質，更是符合企業環保的理念，共推出太空銀（蛋寶）及宇宙黑（雷鬼咖）兩款，限量發售780元。
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