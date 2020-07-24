為什麼在酒吧點不到好喝的酒？原來關鍵字要這樣說！

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

全世界的人都在教大家如何在酒吧點第一杯酒，但為什麼你還是點不到心中覺得好喝的調酒？就是因為你關鍵字用錯，方向給的太籠統，你內心想的是A，但是調酒師以為是B，結果來的是C。

為了不讓場面太尷尬，你先是勉強的喝了，然後還假好心的跟調酒師說：「沒錯！這就是我想要的那種酒～」結果私底下再寫評論抱怨這間酒不好喝...天啊～拜託你不要再做這種既傷風敗俗又沒品的事了！調酒師才覺得你莫名奇妙：「明明點的就是這個，為什麼又說不喜歡？」

今天米奇教大家幾個點雞尾酒的關鍵字，首先你要先知道：「那些所謂的經典酒款不再是一杯制式化的調酒，而是一種可以被翻玩的做法。」只要掌握這個概念跟調酒師溝通，保證讓你在10秒鐘跟調酒師心電感應，瞬間變成全世界最懂你要喝什麼的麻吉。

點酒秘訣2.0，米奇教你怎麼點。(圖／徐楨皓攝)

對了，以下介紹6大調酒類型，是藉由調酒做法而大致分類的“酒款”，而非名稱噢。同時米奇也順便幫大家酒吧開箱，一間在信義區主打最會用經典酒款翻玩出摩登口味的「Find Alley」，就是在我使用這6大類型雞尾酒關鍵字後，不僅精準的掌握了我的想法，更拓展了我含苞待放的味蕾！

一、The Old Fashioned（古典雞尾酒類型）：

基本上是由威士忌，苦精，糖，橙皮組合而成的一杯雞尾酒。因為酒精感偏重，適合喜歡啜飲慢慢喝的酒友，或是喜歡裝man的男女，威士忌杯拿在手中蠻帥的。

＊improved whiskey old fashioned ： 多了一層茴香的香氣，讓威士忌嚐起來柔和許多。

＊improved whiskey old fashioned ： 多了一層茴香的香氣，讓威士忌嚐起來柔和許多。(圖／徐楨皓攝)

二、The Martini / Manhattan（馬丁尼/ 曼哈頓類型）：

同樣為酒精感重，適合啜飲的酒款，但是與old fashioned 酒款最大的不同是會加入Vermouth (一種帶有藥草味的加烈葡萄酒，中文稱：苦艾酒），適合喜歡雞尾酒帶有苦味的酒友們，可以與調酒師討論你喜歡的藥草風味， 通常會以馬丁尼杯或是威士忌杯呈現。

＊Archangel Martini ：清爽型的馬丁尼

三、The Sour (沙瓦/ 酸甜類型)：

其實就是大家口中的：酸酸甜甜的那種酒。基本上就是基酒＋檸檬汁＋糖漿這三大元素組合而成，個人覺得這種酒超級考驗調酒師的品味，如何在酸與甜中間取得平衡，成為一杯順口好喝不膩，不無聊的雞尾酒...嗯，如果你有推薦的酒吧，請在底下留言給米奇。

＊Gin Basi Smash：琴酒和羅勒葉結合出一種芭樂的澀香味。

The Sour (沙瓦/ 酸甜類型)，米奇覺得這種酒超級考驗調酒師的品味。(圖／徐楨皓攝)

*Gin Basi Smash：琴酒和羅勒葉結合出一種芭樂的澀香味。(圖／徐楨皓攝)

四、The Highball（高球類型）：

一種汽泡感為主的雞尾酒，適合當第一杯開胃酒或是在炎熱的夏天配著熱炒一起喝～像是大家常喝的威士忌＋蘇打水、琴酒＋通寧水、蘭姆酒＋可樂等，都是常見的做法，通常會以長條狀的酒杯呈現。

＊Old Cuban Modern Classic：蘭姆酒＋汽泡酒＝喝很快

＊Old Cuban Modern Classic：蘭姆酒＋汽泡酒＝喝很快。(圖／徐楨皓攝)

五、Flip（蛋蜜酒類型）：

會有厚厚泡沫，對我來說很像是在吃甜點的雞尾酒。就是調酒師會加入蛋白用力搖晃，所以會產生像奶蓋那種綿密的口感，代表作像是Ramos Gin Fizz （拉莫斯金菲士）。補充說明，這系列的酒很常跟The sour 做搭配，譬如可以這樣說：「我想要一杯The sour＋Flip 的雞尾酒。」

＊Absinthe Flip ：八角和肉桂味的完美結合，好吃。

*Absinthe Flip ：八角和肉桂味的完美結合，好吃。(圖／徐楨皓攝)

六、Savoury （偏鹹類型）：

用一些食材（小黃瓜、番茄、酪梨等）套入雞尾酒，最經典的代表就是Bloody Mary (血腥瑪麗)，雖然目前在台灣還不是主流，但其實就很像是在喝一碗好喝的鹹湯，超級開胃，也很適合搭餐點一起享用。

＊Blood Mary (Find Alley 獨家）用熬煮雞湯調出來的雞尾酒，真的很像在歐洲喝一碗略帶辛辣感的冷湯，消暑又解渴，米奇私心很愛這款。

*Blood Mary (Find Alley 獨家）用熬煮雞湯調出來的雞尾酒，真的很像在歐洲喝一碗略帶辛辣感的冷湯，消暑又解渴，米奇私心很愛這款。(圖／徐楨皓攝)

下次點酒的時候，試著用這些調酒風格的關鍵字去點酒，除了能夠清楚表達自己想要的雞尾酒以外，還可以讓調酒師在清楚的框架下，自由發揮出驚喜的味道～運氣好一點，如果剛好遇到從國外回來的調酒師，或許還可以嚐到從經典酒款變化而成的Modern Classic Cocktail (經典摩登雞尾酒)！這種酒是什麼呢？先聽米奇的話，把今天教的關鍵字背熟，下次我們再來聊如何變摩登～

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

Find Alley

地址：台北市信義區光復南路587號

周一公休

營業時間：19:00-02:00

常常到酒吧點錯酒嗎?米奇教你關鍵字點酒法。(圖／徐楨皓攝)